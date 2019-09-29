警告保護主義！美經濟學家談王毅聯大講話

中評社北京9月29日電／當地時間27日，中國國務委員兼外交部長王毅與基裡巴斯總統兼外長馬茂簽署聯合公報，恢復外交關係。新中國即將迎來成立70周年紀念日，簽署公報的地點又在聯合國，中基複交具有不同尋常的意義。在美國《華盛頓郵報》看來，北京這一最新外交成就是中國外長在聯合國展示的中國發展軌跡的其中一個方面。王毅在27日聯大一般性辯論上發表的講話，“言簡意賅地向現場觀眾展現了中國成就、面臨的挑戰以及中國奉行的世界觀”。這一講話闡釋了中國發展的密碼，對單邊主義和保護主義等“突出威脅”發出警告，隱晦地抨擊美國現政府的經濟政策。“中國，作為一個擁有5000年文明、14億勤勞勇敢人民、960萬平方公里遼闊國土的國家，任何威脅都嚇不倒，任何施壓也壓不垮。”王毅強調。德國新聞電視台28日稱，隨著中國經濟的繼續繁榮發展，中國外交更加自信。



美國《華盛頓郵報》27日說，與基裡巴斯複交只是中國外長在聯大期間展示的中國發展軌跡的其中一個方面。27日，王毅在聯大一般性辯論上發表主題為《今日之中國，世界之中國》的講話。美國有線電視新聞網（CNN）說，在新中國即將迎來70華誕之際，王毅對中國從一窮二白的國家崛起為聯合國會費和維和經費第二大出資國的歷程“發出深思熟慮的音調”。德國《焦點》周刊28日說，王毅自豪地用數據說明中國的成就——70年來，8.5億人擺脫貧困，數億人邁入中等收入群體，中國“創造了人類歷史的發展奇跡”。



“中國頭號外交官說，關稅和貿易糾紛會讓世界進入衰退，他呼籲理性解決問題。”英國路透社28日報道說，王毅直言不諱地表示，面對全球性挑戰，竪起高墻不是辦法。面對自身問題，諉過於人不是出路。上世紀“大蕭條”的教訓殷鑒不遠。日本時事通訊社28日稱，中國外長批評挑起經貿紛爭“將干擾全球產業鏈和供應鏈，損害多邊貿易體制和全球經貿秩序，甚至可能導致世界陷入‘衰退陷阱’”。雖然沒有指名道姓，但此番言論明顯是在牽制實施貿易保護政策的特朗普政府。法新社認為，王毅的講話暗示白宮現在的舉動是受國內政治驅動。



美國前世界銀行首席經濟學家蓋保德28日對《環球時報》表示，中國外長的講話表明，北京堅持自身發展計劃，在脫貧和提高人民生活水平等方面卓有成效。“我認為，貿易戰無法阻擋中國前進的步伐。”



路透社認為，鑒於特朗普正在考慮對北京採取“激進的金融施壓”措施，包括可能逼中企從美國證交所退市等，王毅的講話可謂“非同尋常的犀利”。美國與中國本周在聯大上的交鋒游走於強硬與調和之間，先是特朗普在講話中指責中國的貿易實踐和發展模式，王毅隨後以“中美雙方誰也沒占誰便宜”、中國內政不容干涉等表態回擊。《焦點》周刊說，中方同時向華盛頓展示善意。在26日為聯合國安理會其他常任理事國的高級外交官舉辦的午宴上，王毅表示，中國願意購買更多的美國農產品，雙方在10月經貿高級別磋商前都表現出良好的意願。



（來源：環球時報）

