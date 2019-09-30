中評關注：民進黨迎扁目無法紀　會掀反彈？

陳水扁。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月30日電（記者 鄭羿菲）2020大選幾乎已是藍綠對決，民進黨為鞏固基本盤，頻促“蔡賴配”，台南市長黃偉哲也證實，蔡英文、“總統府”秘書長陳菊、前“行政院長”賴清德等人已會面，儘管賴還未親口證實什麼，但這也代表綠營整合“獨派”不遺餘力。另方面，民進黨也持續招安“一邊一國行動黨”精神領袖陳水扁，但讓陳水扁高調重返黨中央，顯置法治於無物，恐掀年輕族群、中間選民的反彈，值得觀察。



民進黨28日下午在中央黨部旁封街舉辦“台灣派對”，可以看出民進黨為拉攏陳水扁所下的苦心，強調著“找回老黨員”的主旋律，但台灣派對從下午到晚上參與者不到100人，就可看到民進黨其實只是為了陳水扁演一齣戲。



當天最關鍵的部分是陳水扁保外就醫曾答應台中監獄“四不”（不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪），因此當記者們聽到黨秘書長羅文嘉說“等等會讓陳水扁說話”時，一片譁然，羅則笑了笑態度曖昧，接著上前跟陳水扁溝通，之後陳說了約莫30秒的話，陳水扁這一回民進黨，不僅是睽違11年的回娘家，也是難得數年親身面對媒體，心情自然十分愉悅。



民進黨為了爭取陳水扁2020的支持，花錢、花人力佈置了一個“極少數”民眾參加的“台灣派對”活動，又安排讓陳水扁“面對媒體說話”，用心良苦，但民進黨恐怕忽略的兩個問題，一是陳水扁畢竟是見過大風大浪的人，難道看不出其中綿角？過去萬人促擁的陳水扁，淪落為百人活動的“參觀者”，陳水扁是不是滿意、會不會力挺蔡英文，都還有變數。



其二，民進黨在“私菸案”、“高鐵遺落300萬元”事件中，法治形象受挫不少，如今再度視“保外就醫”的四不規定於無物，“喬”陳水扁受訪說話，等同是民進黨執政放水、置法治於無物，恐怕會讓原本忍受陳水扁散步、直播的年輕選民、中間選民反彈。在2020的選戰操作上，究竟是禮遇陳水扁拉攏獨派所獲得的支持多，還是反彈民進黨目無法紀的多，值得觀察。

