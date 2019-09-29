環球網：聯合國需要中國外長說的這種實話

中評社北京9月29日電／國務委員兼外交部長王毅27日在74屆聯合國大會一般性辯論中發表題為《今日之中國，世界之中國》的講話。在新中國成立70周年把更多注意力吸引過來的時候，王毅的這一講話為世界了解中國提供了大量權威信息。



中國的國家性格是由諸多歷史和現實因素共同塑造的。中國奉行獨立自主，堅持平等待人，維護公平正義，追求互利共贏，王毅所說的上述每一條原則都有著中華傳統的深刻烙印。它們代表了一個近代以來長期積貧積弱且飽受欺凌的民族的理想，也是這個民族成功走向繁榮富強的道理和經驗。中國因為這樣做了，我們的路越走越寬。



王毅的話，大部分都是中國人耳熟能詳的。這說明王毅對外說的與中國社會內部常說的是同樣的話，中國外長沒有另編一套話蒙外國人。比如王毅說“發展是解決一切問題的總鑰匙”，這就是中國社會內部最重要的政治共識之一。



發展中國家普遍討厭單邊主義，甚至很多發達國家也很討厭那樣的霸凌。但是一些國家有些畏懼強權，打掉的牙往肚里咽。王毅在講話中明確抨擊了將自身利益凌駕於各國共同利益之上的霸凌主義行徑，指其不得人心，這樣的仗義執言受到聯合國大會的歡迎不言而喻，這是仍有強權在肆虐的這個世界最需要的正義之聲。



70歲的新中國一直在實踐對發展中國家有著典型意義的追求與夢想。我們渴望獨立自主，渴望經濟進步，我們還高度重視政治穩定，希望融入世界，做到這些，對發展中國家來說殊為不易，中國的成功也因此在世界範圍內引起了普遍的興趣。



西方的精英曾經預言，中國養活不了它龐大的人民，中國將成為世界的重大人道主義難題。但是中國不僅主要依靠自己的力量實現了全社會的小康，而且向世界提供了越來越多的發展推力和正能量。中國作為全球最大的社會沒有成為人類不斷前進的負擔，而成為了新的引擎。

