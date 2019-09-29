2019世界心臟日，做自己的“心臟英雄”

中評社北京9月29日電／今天是2019年世界心臟日，心臟是人體最重要的器官之一，心臟健康與否直接關乎我們的生命。然而我們是否真的足夠關心它呢？實際上，對於每個人來說，都應該了解一定的心臟病常識，知道如何正確保護心臟，做自己的“心臟英雄”。



首先我們來了解一下，哪些疾病屬於心臟病。心臟病有很多種，可以表現為血管問題、心肌問題、心臟傳導問題以及心臟瓣膜問題，對應的代表疾病分別是冠心病、心肌病、心律失常和心

臟瓣膜病。而穩定性心絞痛、不穩定性心絞痛和心肌梗死都屬於冠心病，危險程度依次增加。



心臟病發病的時候有哪些症狀呢？主要有七個典型症狀：肩頸下巴手臂疼痛；沒有胃病卻胃疼惡心；無症狀驚醒焦慮失眠；不規則且無緣由的心跳加劇；長期反覆過度出汗；呼吸短促；沒做什麼卻極度疲勞。如果出現以上情況，心血管專家建議：首先注意觀察，如果症狀持續超過15～20分鐘，不管疼痛或不適多麼輕微，都應請醫生診斷。此外，40歲以上的人群，每年應做一次心臟的專科檢查，哪怕是最簡單的心電圖、血脂、血壓、血糖也比完全不檢查要好得多。



心臟病的原因複雜，除了遺傳因素外，不健康的飲食、吸煙、過度飲酒，再加上高血壓、高血脂、超重、肥胖，都是心臟病的危險因素。



基於以上原因，在保護心臟健康方面，首先要有一個健康的生活習慣，清淡飲食，避免進食過飽，限制脂肪及鹽的攝入，增加膳食纖維及維生素，多吃蔬菜及水果及富含鉀的食物；其次，要適當鍛煉，散步、慢跑、太極拳等運動有助於增強心功能，預防冠心病；第三是要戒煙，吸煙百害無一利，不僅增加了親人和朋友吸二手煙，還加速動脈粥樣硬化的發生發展和血栓形成，增加罹患心血管疾病的風險。此外，在作息上，適度的睡眠時間與合理飲食、積極運動一樣，能為人體補充能量，調節各項生理功能，降低患上心血管疾病的風險。睡多睡少，都對心臟健康不利，建議大家每天保證7小時左右的睡眠。

