“國慶檔三強”票房戰況膠著　預售均破億

中評社北京9月29日電／9月28日是國慶長假前唯一一個休息日，周五（9月27日）沒有新片上映，陷入“黎明前的黑暗”，然而有意思的是，“國慶檔三強”即《攀登者》、《中國機長》、《我和我的祖國》，以及動畫片《雪人奇緣》在9月28日當天均開啟全國大規模點映，意欲收獲第一波口碑助威和預熱。



南京地區，《攀登者》點映影院有113家，場次411場；《我和我的祖國》點映影院64家，場次為65場；《中國機長》在112家影院點映440場。點映時間也有不同，《攀登者》和《我和我的祖國》選擇在9月28日下午三點左右進行點映，而《中國機長》則選擇晚上黃金時間7點。



因為《我和我的祖國》與《攀登者》的點映時間一樣，記者選擇了下午3點50分的《攀登者》，意外發現全場只有四五個座位是空的，進場前檢票口前的長隊居然排出十多米，檢票員也表示這簡直就是春節檔的盛況，令人意外。據悉，其他場次上座率也都在80%以上。看來，“國慶三強”對品質都挺有信心，希望以點映的好口碑來助力預售以及上映後的排片。



票房戰況已經開始膠著起來，累計預售成績，三部大片都順利破億，不相上下。截至9月28日，排名第一的《我和我的祖國》預售票房1.83億，首日預售1.25億；《攀登者》預售票房1.14億，首日預售6687萬；《中國機長》預售票房1.03億，首日預售5301萬。而且據悉，國慶三強的預售票房，三四線城市占比均超一線城市，這說明這個國慶黃金周，三四線城市將成為大票倉。



（來源：揚子晚報）