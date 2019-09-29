全日本留華畢業生同窗會慶祝新中國成立70周年

中國駐日本大使孔鉉佑與日本留華畢業生進行交流。（來源：人民網） 中評社北京9月29日電／全日本留華畢業生同窗會28日在早稻田大學舉行慶祝新中國成立70周年特別演講會和圖片展。中國駐日本大使孔鉉佑應邀出席活動並發表演講。駐日使館公使銜參贊胡志平，眾議院議員、全日本留華畢業生同窗會會長近藤昭一，早稻田大學理事、孔子學院院長渡邊義浩一同出席。近300名留華畢業生參加演講會並參觀了新中國成立70周年圖片展。



孔鉉佑在演講中指出，新中國成立70年來，在中國共產黨的堅強領導下，經歷了不平凡的偉大歷程，取得了舉世矚目的輝煌成就。這70年，是中華民族從站起來、富起來到強起來的70年，是新中國人民生活水平極大改善的70年，也是新中國同世界一同走來，並為世界不斷作出重大貢獻的70年。儘管目前中國經濟發展面臨著複雜嚴峻的外部環境和下行壓力，但總體平穩、穩中有進的發展態勢沒有改變，持續推動深化改革，積極主動擴大開放，維護自由貿易和多邊體制的意志也沒有改變。中國人民將繼續團結一致、銳意進取，為實現中華民族偉大復興的中國夢、實現人民對美好生活的向往而不懈奮進，為推動構建新型國際關係，構建人類命運共同體，建設一個更加繁榮美好的世界而不懈努力。



孔鉉佑指出，中日是世界第二、第三大經濟體，也是數千年來毗鄰而居的重要鄰國，中日關係不僅對兩國而言始終是最重要的雙邊關係之一，也對地區和世界發揮著極其重要的影響。今年是新中國成立70周年，日本也進入令和時代，兩國關係站在新的歷史起點，擁有更加豐富的時代價值和戰略內涵。今年是兩國政府確定的“中日青少年交流促進年”，兩國政府將於年內啟動中日高級別人文交流磋商機制，這將有助於兩國進一步創新人文交流形式，豐富交流內涵，實現更深層次的人文交流和情感共鳴。留學生交流為推動中日經貿、文化等各領域合作培養了大量人才，為增進兩國人民相互了解與友好感情作出了積極貢獻。在中日關係邁向新時代的歷史關口，期待廣大留華畢業生繼續關心和支持中日關係，繼續發揮獨特作用，為促進兩國民間友好和務實合作作出新的貢獻。



近藤昭一對中華人民共和國成立70周年表示祝賀。他說，今年8月，應中國駐日本使館的邀請率領100名留華畢業生訪問廣州和深圳，參觀了代表世界科技先進水平的華為、騰訊、大疆等中國著名企業和國家超級計算廣州中心，了解了粵港澳大灣區建設規劃。訪華團成員對近年來中國的快速發展深表欽佩。他表示將繼續帶領日本各界留華畢業生，為增進兩國人民的相互理解和友好、促進兩國各領域的交流合作而不斷努力。



全日本留華畢業生同窗會成立於2018年3月，會員遍布日本各地，活躍於中日交流各個領域。



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