又到一年吃蟹季！吃前你得弄清楚

中評社北京9月29日電／俗話說，秋風起，蟹兒肥。眼下又快到吃螃蟹的好時節，這個季節的螃蟹不僅好吃，營養價值也十分豐富。但蟹肉性寒，膽固醇高，如何才能既品嘗到美味又不會對身體造成傷害呢？



首先大家想問的肯定是，螃蟹怎麼吃才安全？在加工、吃的過程中，要記得去掉螃蟹的鰓、胃、腸、心這些部位，並要煮熟、煮透。這些部位是螃蟹呼吸、排洩的器官，藏有污垢、細菌等，所以一定要清除乾淨。另外，蟹死亡後體內的組氨酸會分解一種叫“組胺”的有害物質，死亡時間越長，組胺產生越多，還有細菌的大量繁殖、腐敗。所以，買蟹時要注意選擇，盡量避免死蟹，隔夜煮熟的蟹要注意在冰箱低溫保存。



我們應該怎麼健康的吃螃蟹呢？首先，現烹現吃。螃蟹富含蛋白質，秋季環境溫度還比較高，極易受到污染、增殖細菌。不建議提前烹調之後放幾小時再吃，最好是現烹現吃。如果一餐沒有吃完，也不必扔掉，但必須再次加熱後及時冷藏，並保證徹底加熱殺菌再吃；其次，蘸姜汁殺菌。螃蟹味鹹、性寒，而生姜性溫，具有溫中散寒解毒之功效，醋除了調味外，還可以殺菌。



螃蟹美味，但並不是適合每一個人的，有些人的身體情況並不適合多吃螃蟹，這六類人尤其要注意：



1、孕婦。對胃酸不足、消化吸收功能較差的孕婦，吃大量海鮮、河鮮後容易出現腹痛、腹瀉，甚至嚴重脫水的情況，而且螃蟹性寒容易造成滑胎或早產。



2、腎病患者。螃蟹是高嘌呤食物，嘌呤在人體中會氧化為尿酸，經腎臟排出體外，而腎臟功能不全的患者不能將尿酸排出體外，致使體內尿酸濃度過高，結果是形成高尿酸血症甚至是痛風。



3、老年人。老年人因消化系統臟器功能衰退，消化吸收能力差，故吃蟹應以品嘗為主，不宜多食。

