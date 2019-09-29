格奧爾基耶娃：IMF新掌門的四大挑戰

中評社北京9月29日電／國際貨幣基金組織（IMF）執行董事會近日宣布，世界銀行首席執行官、保加利亞經濟學家克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃將於10月1日出任IMF總裁，任期5年。



格奧爾基耶娃是1944年IMF成立以來首位來自新興市場經濟體的總裁，具有豐富的國際組織任職經驗。在當前國際經濟金融形勢複雜多變的背景下，格奧爾基耶娃將在充滿不確定性的世界中，帶領IMF迎接多重挑戰。



履歷過硬 堅定支持全球化



格奧爾基耶娃1953年出生於保加利亞，擁有經濟學博士學位。1993年，她加入世界銀行擔任環境經濟學家，此後憑借優異的表現被任命為世行副行長。2010年起，她先後擔任歐盟委員會委員和副主席，2017年回到世行出任首席執行官。



格奧爾基耶娃在國際機構工作經驗豐富，行事風格幹練，口碑良好。IMF前任總裁拉加德確定離任後，精通英語、俄語與法語的格奧爾基耶娃成為IMF新總裁的唯一候選人，並打破了IMF關於總裁人選年齡方面的制度限制。



格奧爾基耶娃在當選後發表聲明說，全球經濟增長形勢令人失望，貿易緊張局勢持續，債務處於高位。當務之急是幫助各國將危機爆發的風險降至最低，做好應對經濟下滑的準備。她希望IMF能更具前瞻性，更加關注成員國的需求。



從以往接受媒體採訪時表達的觀點來看，格奧爾基耶娃是全球化的堅定支持者，並支持包容性增長。她認為，自由貿易促進全球經濟增長的這一長期趨勢不能被打破，貿易公平性和普惠性也十分重要。

