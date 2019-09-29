孩子開口晚是“貴人語遲”？家長切莫掉以輕心

中評社北京9月29日電／語言是人與人交往重要的溝通方式，家長都很看重寶寶的第一次開口說話。總有一些孩子說話相對晚一些，有些家長對此總是自我安慰道“貴人語遲”，然而真的沒關係嗎？



孩子“開口晚”“說話少”“不聽指令”“不合群”“脾氣大”……在育兒過程中，不少父母都有這樣的困惑，這些都是兒童語言發育障礙的表現，需要早評估早干預。



兒童語言障礙是最常見的兒童發育障礙之一。在2歲～3.5歲的兒童中，語言發育遲緩的比例為13.5%～17.5%。隨著年齡增長，部分語言發育遲緩兒童會在學齡前自然跟上同齡人的語言發育進程，而另一部分則有持續的語言發育困難。在4歲～7歲的年齡段，有7.4%～9.4%的孩子在語言發育方面仍然會大幅度落後於同齡人，且這一現象很有可能持續，這些兒童就存在語言障礙。



語言障礙對於兒童的長期影響不容忽視，可能引發孩子的情緒與行為問題，孩子往往由於聽不懂或讀不懂老師和家長發出的口頭或書面指令，而顯得不聽話、不遵守紀律。進入學齡後，許多語言障礙兒童同時面臨閱讀和學習困難，在集體中容易成為被孤立的對象，是校園欺凌等不良現象的高危群體。



如何判斷語言發育遲緩呢？嬰兒時期的寶寶，不會咿咿呀呀發聲，或是不能自言自語；12個月還不能注視說話；1歲左右的寶寶不能根據指示做出動作。比如當你說“指指你的腳”，他仍沒有反應；18個月的寶寶掌握的詞匯不到50個；兩歲的寶寶不能使用兩個連續的詞；4歲時還不能理解你說的話。



如果孩子出現上述情況家長應該怎麼辦？發現寶寶具有其中任何一項，父母應盡快帶孩子到兒童保健言語門診做相關的檢查智力測試、言語發育評估、聽力測試等，了解孩子語言發育水平以及可能存在的影響因素。排除智力和聽力問題以後，專業人員會根據孩子發育的具體情況和測評後的結果，制定個性化的訓練方案和家庭干預指導。



那麼家庭早期干預方法有哪些？

