減壓玩具真的減壓嗎？本文帶你一探究竟

中評社北京9月29日電／隨著現代人生活壓力的不斷增大，許多號稱可以減輕壓力、減少焦慮的“減壓玩具”也在市面上流行開來。從“指尖陀螺”到“無限魔方”，這些玲琅滿目的玩具真的有減壓效果嗎？它們的作用原理是什麼呢？



以指尖陀螺為例，其是由一個雙向或多向的對稱體作為主體，在主體中間嵌入一個軸承，整體構成一個可在手指上平面轉動的新型玩具，成人可以在極短時間內掌握陀螺旋轉的基本技巧。指尖陀螺除了易上手，顔色、形狀、質地等給人以美感外，其旋轉過程給人帶來的穩定感受能夠使人心曠神怡。



此外，減壓神器還有眾多種類，如快遞包裹上可以無限捏的泡泡紙；仿造電腦鍵盤的海綿制“Big Enter”；能夠釋放自己喜歡味道的香薰機；智能“陪練”拳擊球……



可是，減壓玩具真的有這麼神奇的功效嗎？從心理學的角度來看，焦慮通常表現為對未發生的事件的過分擔心和關注，此時人們的注意力比較狹窄，往往會不由自主地集中在一些負面的思想和情緒上，導致進一步的焦慮進而形成惡性循環。而當我們玩指尖陀螺或其他玩具的時候，注意力就被分散了，這一惡性循環被打斷，焦慮自然也會有所緩解，即達到減壓的療效。



但值得注意的是，這一減壓效果通常是暫時的，並不能幫我們從根源上解決問題。當下的白領在高強度的工作壓力下，覺得身心疲憊從而通過購買減壓玩具來釋放壓力的辦法並沒有不妥，但在效果上過於短暫。一定程度的宣洩之後可以達到情緒上的平複，但是對於心理問題存在的根源是沒有作用的。



由此可見，如果你在工作生活中感覺壓力過大，可以通過陶冶情操和拓展興趣等多渠道來轉移注意、緩解壓力，如每天利用半小時或者一小時散步、讀書、看報等。長期看來，這些方式起到的減壓效果比依賴減壓玩具更好一些。



本文由中國人民解放軍總醫院第一附屬（304）醫院八一大樓門診部主任、心身醫學門診主任、資深心理咨詢與治療師彭國球進行科學性把關。



來源：人民網