國慶出游　注意防範登革熱

中評社北京9月29日電／近期，國際登革熱疫情持續上升，尤其以東南亞地區今年的登革熱來勢格外凶猛，其中菲律賓、越南、馬來西亞等國家的病例數大幅超過去年同期，且絲毫沒有減緩跡象。與此同時，我國登革熱發病率較以往同期亦顯著增加，海南、湖北、江西、重慶、廣西等多地衛生健康委員會近期先後發布疫情通報，要求及時啟動應急響應機制，開展愛國衛生運動，強化防蚊滅蚊措施，做好臨床診療工作，切實為百姓身體健康保駕護航。



登革熱是由登革病毒經伊蚊傳播而引起的急性蟲媒傳染病，通常發生於夏秋雨季。臨床特點為起病急驟，首發症狀為高熱，伴畏寒，24小時內體溫可高達40℃；同時伴有頭痛，全身肌肉、骨及關節劇烈酸痛，部分患者還表現為極度乏力、皮疹、出血、淋巴結腫大、白細胞計數減少、血小板下降等情況。



作為世界上分布最廣泛的蟲媒病毒病，登革熱流行於全球熱帶和亞熱帶地區，東南亞、美洲、太平洋島嶼和加勒比海為最嚴重的疫區，波及100多個國家和地區，占世界人口40%以上約25億人面臨患病危險。據世界衛生組織測算和估計，每年全球可能有5000萬至1億登革熱感染病例。



我國首次經病原學證實的登革熱，最早源於1978年的廣東省佛山市。隨著全球氣候變暖和飛機、高鐵、輪渡等出行交通方式越發便捷，人們發現登革熱病例的省區有向北擴展和蔓延的趨勢。



人感染登革熱後可呈現為隱性或顯性感染。隱性感染者不發病，但卻是登革熱的重要傳染源。顯性感染就是登革熱，臨床分為典型、輕型和重型等3個類型。這其中，典型登革熱的主要臨床表現為高熱、“三痛”（眼眶痛、頭痛、肌肉和骨頭關節酸痛）、惡心嘔吐和皮疹，部分患者有出血現象和淋巴結腫大。輕型登革熱症狀則較輕，類似流行性感冒，1至4天可痊愈，且預後良好。重型登革熱發病初期時類似典型登革熱，3至5天後突然加重並迅速進展，常並發腦膜炎、消化道出血和出血性休克，多因中樞性呼吸衰竭和出血性休克在24小時內死亡。



在日常工作和生活中，如何遠離登革熱的侵害？首要一條是嚴格管理好傳染源，地方性流行區或可能流行地區要做好登革熱疫情監測預報工作，早發現，早診斷，及時隔離醫治。要加強國境衛生檢疫，對可疑者實行醫學留觀，隔離時間不少於5日。同時要切斷傳播途徑，改善衛生環境，清除和消滅伊蚊滋生地，如翻缸倒罐、清除積水、填平窪地，噴灑殺蚊劑消滅成蚊等。在蚊蟲滋生季節，家中開窗通風時一定要關好紗窗，防止蚊蟲飛入居室作亂。