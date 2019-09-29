田徑世錦賽首金！梁瑞李毛措50公里競走攬金銀

中評社北京9月29日電／北京時間9月29日，在卡塔爾多哈進行的2019年田徑世界錦標賽結束了女子50公里競走決賽爭奪，中國選手發揮出色，包攬冠亞軍，梁瑞以4小時23分26秒獲得冠軍，李毛措以4小時26分40秒獲得亞軍。這也是中國隊在本次世錦賽上獲得的首塊金牌和首塊銀牌！另一中國選手馬發穎獲得第五。日本選手鈴木雄介以4小時04分20秒獲得男子50公里競走冠軍，中國選手羅亞東和牛文斌一度排名第二第三位，但最終功虧一簣，牛文斌獲得第四，羅亞東獲得第五。



女子50公里競走在上屆世錦賽首次出現，當時參賽的只有七位選手，三人還沒有完賽。而本屆世錦賽女子50公里競走的規模就擴大到24人。比賽走到五公里，一個領先小分隊出現，她們是中國選手李毛措，梁瑞和意大利選手喬爾吉，三人用時在27分46秒左右。接著上屆世錦賽該項目冠軍、葡萄牙的亨裡克斯趕了上來，十公里時四人組成的領先分隊用時55分18秒左右。



15公里左右，依然是四將領先。但殺向20公里時，局勢開始變化，梁瑞和亨裡克斯擺脫了李毛措和喬爾吉開始領走，20公里時梁瑞和亨裡克是用時1小時48分51秒，領先李毛措和喬爾吉10秒左右。隨後李毛措發起有效追擊，她追上了亨裡克斯！而梁瑞則加速擺脫，半程梁瑞用時2小時15分04秒領先在前，李毛措2小時15分08秒列第二。第三位的喬爾吉已經落後李毛措23秒。



殺到30公里，兩位中國選手的優勢已經非常明顯，梁瑞以2小時40分54秒排名第一，李毛措以2小時41分11秒列第二，第三位的喬爾吉落後李毛措多達一分半。殺到40公里時，前三格局不變，但具體位置出現不小變化，梁瑞以3小時31分55秒領先在前，李毛措3小時33分34秒第二，喬爾吉落後李毛措接近3分鐘。



最後十公里，兩位中國選手牢牢保持領先位置，而且中國隊第三人李發穎也在最後10公里發起攻擊，45公里時，馬發穎的位置已經升到第五。最終梁瑞以4小時23分26秒獲得冠軍，為中國隊在本次世錦賽上拿下首冠！李毛措以4小時26分40秒獲得亞軍。喬爾吉4小時29分13秒獲得第三。馬發穎以4小時34分56秒獲得第五。



男子50公里競走和女子組同時開始，20公里競走世界紀錄保持者、日本選手鈴木雄介全程保持領先，最後以4小時4分20秒的成績獲得冠軍。中國選手牛文斌和羅亞東，在途中發揮神勇，在30公里左右的地方，兩人曾升到第二和第三位，對鈴木形成直接衝擊。