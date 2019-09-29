水利部：70年水電之變，中國越來越“亮堂”

中評社北京9月29日電／水電是全球公認的清潔能源。新中國成立70年來，水電在開發利用、技術創新、運行管理、效益發揮等方面實現了全方位的巨大飛越，為經濟社會發展和現代化建設作出了重要貢獻。經過70年的發展，水電在我國的能源體系中占據了重要位置，我國水電發展水平處於世界領先地位。



70年來水電事業蓬勃發展，規模、技術、建設能力、國際影響力均已處於世界領先



我國是一個水能資源十分豐富的國家，水電技術可開發量6.6億千瓦，年可發電量3萬億千瓦時。在舊中國，戰事連年、民不聊生，水電建設坎坷艱難，到1949年，全國水電總裝機僅36萬千瓦，年發電量僅12億千瓦時。新中國成立後，黨和國家十分重視發展水電，從第一座“自主設計、自制設備、自己建設”的大型水電站新安江水電站開始，我國水電事業蓬勃發展，三峽、小浪底、百色、龍灘、劉家峽、葛洲壩、瀑布溝、拉西瓦等大型綜合性水利水電樞紐屹立在江河之上。



從規模來看，截至2018年底，全國水電裝機容量達到了35226萬千瓦，年發電量12329億千瓦時，分別占全國電力裝機容量和年發電量的18.5%和17.6%，分別是建國初期的978倍和1027倍，年均增長率分別為9.8%和10.3%，分別占全球的27%和28%，繼續穩居世界第一。2012年7月，世界第一大水電工程——三峽工程全面竣工，成為全世界最大的清潔能源生產基地，奠定了我國的水電強國地位。



從技術來看，世界單機容量最大的白鶴灘電站100萬千瓦水電機組全部為“中國創造”，是中國水電發展史上的巨大飛躍，奠定了中國水電裝備技術的世界領先地位。中國水電壩工技術領跑國際，水布埡水電站（壩高233米），是世界最高的面板堆石壩；龍灘大壩（壩高216米），是世界最高的碾壓混凝土壩；錦屏一級水電站（壩高305米），是世界第一高拱壩，錦屏一級還榮獲了菲迪克工程項目傑出成就獎。大型水電站建設推動了中國大容量、遠距離、高電壓輸電技術達到世界交直流輸電技術的領先水平。



從能力來看，中國水電具備了投資、規劃、設計、施工、製造、運營管理的全產業鏈能力。在“一帶一路”倡議的指引下，中國水電“走出去”越來越多，業務已經遍及全球140多個國家和地區，參與建設的海外水電站約320座，總裝機容量達到8100萬千瓦，占據了海外70%以上的水電建設市場份額，以絕對優勢占據國際水利水電市場，成為國際上一張亮麗的“中國名片”。2018年，水利部、國家標準化管理委員會、聯合國工業發展組織簽署協同推進小水電國際標準合作諒解備忘錄，成為中國小水電國際標準發展的重要里程碑。

