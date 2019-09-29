《中國女排》發布特別視頻

《中國女排》 2020大年初一（圖片來源：網絡） 中評社北京9月29日電／雖然中國女排和阿根廷女排的比賽還沒有進行，但中國女排以十連勝的傲人成績提前宣告女排世界杯衛冕成功，成為首個女排世界杯“五冠王”！這將是她們自1981年首奪世界冠軍之後，38年來獲得的第十個世界冠軍。由導演陳可辛執導，許月珍、張一白監制的電影《中國女排》推出“女排世界杯特別版視頻”慶祝女排姑娘奪冠。視頻逼真再現了中國女排奪取世界首冠的榮耀時刻，“鐵榔頭”郎平的風采重現大銀幕。



中國力量！



向中國女排致敬 38年冠軍之路從未止步



郎平主教練此前接受採訪時說，中國女排的每一次出征只有一個目標，就是“升國旗，奏國歌”。隨著9月28日中國女排擊敗塞爾維亞女排，本屆女排世界杯冠軍正式誕生。中國女排成為首個女排世界杯“五冠王”，也拿下她們的第十個世界冠軍！38年，中國女排拿下5個世界杯冠軍、2個世錦賽冠軍、3個奧運會冠軍，輝煌戰績，振奮著每個國人的心。“鐵榔頭”郎平，作為中國國家隊主力拿下4個冠軍，作為主教練帶領中國隊3次奪冠，是當之無愧的“功勛人物”。



祖國70年華誕之際，女排姑娘將用沉甸甸的金牌為祖國母親獻上一份大禮。數千萬觀看直播的球迷見證了這一激動人心的時刻。電影《中國女排》“女排世界杯特別版視頻”也在比賽結束後的賽事直播中第一時間正式曝光，為女排奪冠喝彩，向中國女排致以中國電影人的敬意。



神還原！



“鐵榔頭”驚鴻一瞥 半個世紀的傳奇重燃銀幕

