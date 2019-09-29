長期熬夜損傷身體　養肝類保健品真的有用嗎？

中評社北京9月29日電／ 很多朋友喜歡熬夜，有些人甚至會吃一些養肝類保健品，來對抗熬夜帶來的副作用。那麼，熬夜真的會傷肝嗎？服用養肝類產品真的可以對抗熬夜的損傷嗎？



首先，現在還沒有直接的證據可以證實熬夜會對肝臟器官造成直接的損害。“熬夜傷肝”觀點持有者常常認為肝臟在夜間具有代謝人體毒素的作用。然而，這種說法並不嚴謹，事實上，人體的肝臟在每天的二十四小時內都在進行代謝活動，所以關於肝臟存在“上下班”時間這個問題，並不能得到充分的論證。



雖然“熬夜傷肝”的說法並不是完全嚴謹，但是熬夜對人體存在傷害的事實並不能被否認。特別是長期熬夜時，人體處於應激狀態，在這種狀態下，人體內包括腎上腺素在內的，其激素的分泌量上升，這可能導致血管內外的壓強差發生改變，從而造成心血管的收縮以及腦血管的破裂。這會進一步造成心原性猝死、心梗以及腦出血等危及生命的嚴重後果。不僅如此，熬夜還會造成人體內激素水平紊亂、細胞代謝異常甚至引起細胞突變。所以，經常熬夜的人群常常可能表現為脾氣大、皮膚暗黃、脫發甚至引起癌變。



養肝類保健品其實並不能減少熬夜對身體的損傷。相反，過多的攝入這類產品可能會造成肝臟的代謝負擔。熬夜對人體的傷害並不是直接作用於肝部，對於內分泌系統和細胞代謝的影響較多。所以養肝類產品並不能解決熬夜對身體的損害。



本文由首鋼醫院內科主任姚震進行科學性把關，由科信食品與營養信息交流中心業務部主任阮光鋒進行協助性把關。



來源：人民網

