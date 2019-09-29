俄方緊急喊話　白宮加密特朗普與普京通話記錄

俄羅斯總統普京和美國總統特朗普 （圖片來源：美聯社） 中評社北京9月29日電／近日，白宮公布美烏領導人通話記錄引起了軒然大波，俄羅斯外交部發言人緊急喊話，要求美國對特朗普和普京的通話進行嚴格保密，美媒報道稱白宮隨後已將兩國領導人的通話記錄加密到最高級別。



據《每日電訊報》報道，俄羅斯已發出警告，要求美國將普京和特朗普的通話記錄進行保密。27日，當被問及莫斯科方面是否擔心白宮會公布特朗普與俄羅斯總統普京類似的通話記錄時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，希望在俄美雙邊關係中不會出現這種情況，因為兩國關係已被許多問題所困擾。“按照國際慣例，國家元首之間的通話內容是要加密的。”



美國有線電視新聞網（CNN）28日報道稱，白宮已將計算機系統上保留的特朗普與普京設為高度機密，同時與沙特王室的通話記錄也被加密，以防止被公開。一名特朗普政府前任官員稱，訪問特朗普和普京之間至少一次對話的記錄也會受到嚴格限制。



在舉報者指控特朗普要求烏克蘭干預2020總統大選後，特朗普與外國領導人的通話受到了嚴格的審查。



近日，特朗普深陷“電話門”事件。通話發生在7月25日，特朗普期間曾稱，美國前副總統拜登干預烏克蘭司法，導致烏克蘭檢察機關關於拜登之子亨特的調查結束，他還要求烏方展開調查。而澤連斯基也答應，會讓烏克蘭總檢察長調查相關情況。



24日，美國眾議院議長佩洛西宣布啟動對總統的彈劾調查，並認為特朗普有違憲法規定的總統職責，並將追究其責任。特朗普則堅稱通話“完全合適”，並於25日公布通話內容全文。



（來源：人民日報海外版）