台南拚選戰　朱立倫與洪秀柱互動熱絡

朱立倫、洪秀柱在台南一起品嘗台在地小吃碗粿。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南9月29日電（記者 趙家麟）中國國民黨前主席洪秀柱南征、參選台南市第六選區“立委”，前主席朱立倫情義相挺，29日再次同框造勢，一起站台、一起吃碗粿、拜廟，雙主席拚選戰，在綠營票倉展開了藍軍團結氣氛。



台南女婿朱立倫連續兩個周末回老婆娘家輔選，上午先在台南市永康區，和洪秀柱一起出席韓國瑜與“立委”參選人林燕祝（第四選區：永康、新化、新市）聯合競選總部成立大會。朱柱同框，為國民黨在台南打出雙主席帶小雞的選戰新型態。



朱立倫29日在台南的三個公開行程，都是陪同洪秀柱打選戰。除了同框站台外，中午還一同品嘗台南小吃、參廟。



朱立倫一路避談“韓朱配”議題，把團結勝選擺第一，他致詞表示，盼支持者千千萬萬記住“不是同志，也是朋友”，要把藍營的朋友都找回來。



洪秀柱29日中午過後的行程，回到了自己“立委”第六選區，在朱立倫及其妻舅、前“行政院政務委員”高思博等人的陪同下，品嘗台南碗粿，再到南天府參選。對台南的小吃，洪秀柱讚不絕，韓粉、柱粉一來捧場，把碗粿店的中午生意爆棚。



洪秀柱下午由朱立倫、高思博陪同參拜台南市東區南天府。據了解，相關接地氣的行程安排是去年參選台南市長失利的高思博，扮演了“帶路雞”的角色，現場促成近半數東區里長“挺柱”，展現地方實力，基層里長們同時對洪秀柱挑戰艱困選區的勇氣表示讚佩。



高思博表示，他是國民黨在台南最後一位區域“立委”，相隔已經10年；去年底，他才打完市長選戰。東區不少里長表達力挺意願，顯示國民黨基層對這次台南選情充滿信心。他認為這次選舉一定會有國民黨籍“立委”當選，在台南終結民進黨10年來的完全執政。