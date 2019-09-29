睡覺是硬床好還是軟床好？

中評社北京9月29日電／出現腰疼問題，醫生會有建議：睡硬板床吧！於是有些人就回家撤掉床墊，在床板上鋪上一層薄薄的床單就睡。。。。。。



我們也常聽到“睡硬床更健康”類似的勸誡，然而這樣“睡硬板床”，真能拯救你的腰嗎？不，反而更害你！



睡硬板床不是睡床板！



人體正常脊椎生理結構從側面看呈一個S形的生理彎曲，如果睡太硬的板床，不能配合人體脊椎的正常曲線，腰部得不到支撐，時間長了還容易造成勞損，加重腰酸背痛等症狀。



過硬的床，對身體突起骨頭、關節還有一定的影響。睡在過硬的床上，只有頭、背、臀、腳跟幾個點來承受壓強，脊柱會處於僵挺緊張狀態，需要腰背肌肉來支撐，睡眠時達不到應該有的放鬆效果。



因此，別再讓你認為的“硬板床”損害你的健康了！



床墊越軟越好？



No！No！No！



過於柔軟的床，人躺在上面會使脊柱呈彎曲狀態，短期會感到腰酸背痛。長期這樣，還會造成身體中段下陷，身體上部肌肉鬆弛，下部肌肉被拉緊，容易造成腰肌和骨質勞損，甚至引發脊椎彎曲或扭曲！



所以，很多醫生說的建議睡硬板床並不是說直接睡硬板上，而是在床板上要墊3～5厘米的軟墊，即上面比較柔軟而下面是硬木板的床，這樣才符合人體脊椎的正常曲線。



怎麼選擇軟硬適度的床墊？



依據個人體型和輕重選擇：



一般來說，大部分人適合中等硬度的床墊，也就是軟硬適中的床墊，而體重在60kg－70kg之間的人適合選擇稍微“硬”級別床墊，體重超過80kg的人應選擇“加硬”床墊。



選購床墊的時候首先平躺上去，手向頸部、腰部和臀下到大腿之間這三處明顯彎曲的地方往里平伸，看有沒有空隙；再向一側翻個身，用同樣的方法試一試身體曲線凹陷部位和床墊之間有沒有間隙，如果沒有就證明這個床墊與人在睡眠時頸、背、腰、臀和腿的自然曲線吻合，這樣的床墊就可以說是軟硬適度。



（來源：央視網）