郭台銘列不分區第一名　柯文哲：求之不得

中評社台北9月29日電／台北市長柯文哲今天南下高雄，他接受媒體訪問是否會把鴻海創辦人郭台銘列為民眾黨不分區“立委”第一名時說，如果郭台銘願意，求之不得。



中央社報道，柯文哲今天前往高雄大義宮參拜，會後接受媒體聯訪，被問到手中握有“總統”參選門票的親民黨談到如果要合作，柯文哲應先說清楚是否暗助蔡英文。



柯文哲回答，“這是典型的陰謀論、不要把政治講得太複雜”，“政治就是很簡單明瞭，莫忘初衷，常說天下本無事，庸人自擾之”。



他表示，政治就是讓人民過好一點的生活，大家快樂一點；卻有人每天在講什麼陰謀，何必把自己搞得這麼痛苦。



郭柯合作已經確定，但是鴻海創辦人郭台銘昨天和郭粉會面時談到投入“立委”部分，呼籲大家“支持不為黨派服務的一些參選人”，媒體詢問這是否和民眾黨的合作有牴觸。



柯文哲表示：“不會啦，如果他們彼此都可以認可的候選人就互相支持，會互相哄抬”。至於是否會把郭台銘列為不分區“立委”第一名，柯文哲說：“如果他願意，求之不得”，不過柯文哲也說：“不曉得不分區是否要有黨籍，將要去查一下”，他說：“不會勉強人家入黨，希望不分區以專業為主”。



國民黨已同意郭台銘退黨，黨主席吳敦義談到即便郭台銘不是黨員了，但跟國民黨一樣希望兩岸和平、“中華民國”穩定，“我們殊途同歸”的說法。柯文哲指出，“大家希望台灣更好的說法沒有問題”，他說：“我不必去批評別人，不過他們初選真的玩過頭了，玩得翹（台語死去了的意思）去了”。



被問到還是有很多人期待柯文哲參選“總統”一事，他表示“很多事情不要看個人，應想以100年的眼光來看，怎麼做對台灣社會比較好”。他說“選舉不要說要下架誰”，老實說今天在台灣沒有什麼叫中國派，至少有95%的人是支持台灣主體性的人，他說大家應該要說“怎麼選對台灣比較好，不是說下架什麼中國派，那不必要”。



有關“韓粉”對不同意見者的表現很激烈，柯文哲表示，從統計上可看得出來他的支持者是比較年輕的、知識份子、學歷比較高；所謂“柯粉比較含蓄、比較理智的，他們大概多是‘鍵盤革命家’，較無過激行為，即使被罵也是安安靜靜，不會太過激烈的抗爭”。