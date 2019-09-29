美軍稱將讓AI決定未來戰場上士兵的生死

（圖片來源：網絡） 中評社北京9月29日電／據俄羅斯衛星網29日報道，美國軍方正著眼於在不久的將來，在各個領域運用正在快速發展的人工智能（AI）技術。



美國國防高級研究計劃局 （DARPA） 啟動了一項開發人工智能技術的投標活動，讓該技術可以幫助設計新的武器系統。



美國陸軍外科研究所所長布勒在接受《每日星報》採訪時說，由人工智能驅動的機器人醫生，可以幫助醫護人員更好地分配傷員接受到的救助，更好地利用戰場上稀缺的各種資源。他說：“假設你和你的戰友都受了同樣的傷——傷情看起來一樣，血也流得一樣的多。而我只有兩包血，我該給誰呢？人工智能技術，將幫助我們更好地利用這些稀缺資源（指輸血所需的血液）。”



布勒進一步闡述說，這種人工智能將取代醫生的直覺，決定醫生必須先治療哪一位傷員。這項技術可能會使用一套設備，監測每名士兵的狀態，他如何從創傷中生存下來，以及每名士兵在戰鬥前的臨床數據，以便代表醫務人員做出決定。



但是這一構想有著具爭議的一面：這項技術將決定一些人員的生死，包括判斷哪些病人已經無法挽救，不應該接受醫療援助。



但布勒認為這樣做對醫生來說會更容易：“你必須決定哪些人會面對生或死⋯⋯所以自動化能力可以幫助判斷。”“是的，你知道他們都可能會死，但要救其中一人⋯⋯從心理的角度來看，我認為這將產生巨大的積極影響，而且不僅僅影響醫生。”



布勒指出，這樣的系統目前還沒有出現在美國陸軍的計劃中，但在未來當美國需要對潛在的、能力近乎對等的對手取得作戰優勢時，這一系統可能會出現在美軍之中。他補充說，這種人工智能醫生輔助系統的一些技術已經存在，但還可以改進，包括使用脈搏血氧計式接口，從而可以確定一個傷員的血氧含量。



（來源：環球時報）