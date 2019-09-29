阿富汗總統選舉投票結束

中評社北京9月29日電／阿富汗獨立選舉委員會主席努里斯塔尼28日宣佈，阿總統選舉投票已於當天下午5時結束，計票工作同時開始。



新華社報道，努里斯塔尼說，選舉在當地時間28日上午7時開始，原定下午3時結束，但阿獨立選舉委員會宣佈將投票時間延長2小時，以方便更多選民投票。他表示，阿獨立選舉委員會採取了一切措施確保選舉透明和公平。



據悉，初步計票結果將於10月19日公佈。如果沒有候選人得票率過半，第二輪投票將於11月23日舉行。



阿富汗全國有約940萬合格選民登記參加此次選舉投票，其中35%是女性，實際投票人數尚未公佈。共有7.7萬多名觀察員負責監督此次選舉，他們來自阿富汗獨立選舉委員會和選舉投訴委員會以及各參選政黨和候選人競選團隊。



安全問題是此次總統選舉面臨的最大挑戰，一些選民因此選擇放棄投票。努里斯塔尼表示，此次總統選舉過程相對平靜，雖然部分地區發生塔利班襲擊事件，但沒有造成重大人員傷亡。



選舉開始後，塔利班武裝分子在阿北部昆都士省首府昆都士市和南部坎大哈省首府坎大哈市等地對投票站發動襲擊，共造成4人死亡、20多人受傷。喀布爾市一所用作投票站的中學當天上午也發生爆炸，沒有造成人員傷亡。



此次總統選舉是自2001年美國入侵阿富汗並推翻塔利班政權以來，阿富汗舉行的第四次總統選舉。有18名候選人登記參加此次總統選舉，其中包括現任總統加尼及現任政府首席執行官阿卜杜拉。但在投票開始前，有3名候選人宣佈退出競選。



阿富汗此次總統選舉可謂一波三折。選舉最初定於今年4月20日舉行，但去年12月底，阿富汗獨立選舉委員會表示，因技術、安全、資金等一系列原因，將選舉推遲至2019年7月20日舉行，而後又推遲至今。