王毅在聯合國大會一般性辯論上的講話

中評社北京9月29日電／國務委員兼外交部長王毅27日在紐約聯合國總部出席第74屆聯合國大會一般性辯論併發表講話。講話全文如下：



今日之中國，世界之中國

——在第74屆聯合國大會一般性辯論上的講話



中華人民共和國國務委員兼外交部長 王毅



（2019年9月27日，紐約）



主席先生：



今年是中華人民共和國成立70週年。1945年，聯合國應運而生。4年後，中華人民共和國宣告成立，中華民族以嶄新姿態出現在世界面前。



新中國70年，是中國人民艱苦奮鬥、改寫命運的70年。70年前，中國人民徹底結束了山河破碎、任人宰割的近代史，真正成為掌握自己國家的主人。中國人民從此站了起來。70年來，中國從封閉落後到開放進步，從一窮二白到解決溫飽，從積貧積弱到總體小康，8.5億人擺脫貧困，數億人邁入中等收入群體，創造了人類歷史的發展奇跡。中國用幾十年時間走完了發達國家幾百年走過的進程，拓展了發展中國家走向現代化的途徑，也豐富了各國人民希望過上更美好生活的夢想。



這些成就不是天上掉下來的，是中國人民用勤勞、智慧和勇氣幹出來的。中國發展的密碼，在於我們堅持中國共產黨的集中統一領導，堅持走符合中國國情的發展道路，堅持改革開放的基本國策，堅持以人民為中心的發展思想。



新中國70年，是中國不斷融入世界、作出貢獻的70年。中國通過自身發展積極促進世界的和平與繁榮。當前，中國已成為全球發展的主要動力源和國際和平的重要穩定器。我們是聯合國會費和維和經費的第二大出資國，也是安理會常任理事國中派遣維和軍事人員最多的國家，連續十幾年對全球經濟增長的貢獻率位居世界首位。中國正在致力於促進更高水平的對外開放，相信這將為世界帶來新一輪“中國機遇”。



走進新時代，中國人民比以往任何時候都更有信心更有能力實現中華民族偉大復興，比任何時候都更有條件為人類作出更大貢獻。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，繼續努力奮鬥，砥礪前行。回首70年走過的道路，我們無比自豪！展望未來光明的征程，中國充滿信心！

