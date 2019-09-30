李幹傑：中國生態環境保護取得歷史性成就

“提升生態文明，建設美麗中國”新聞發布會（中評社 李娜攝） 中評社北京9月30日電（記者 李娜）9月29日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心在梅地亞中心二層新聞發布廳舉辦第四場新聞發布會，邀請生態環境部部長李幹傑、副部長黃潤秋、副部長翟青介紹“提升生態文明，建設美麗中國”，並回答記者提問。李幹傑表示，新中國成立70年來，我國生態環境保護事業從萌芽起步到蓬勃發展，取得歷史性成就、發生歷史性變革。



李幹傑強調，尤其是黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央謀劃開展了一系列具有根本性、長遠性、開創性的工作，推動我國生態環境保護乃至生態文明建設從實踐到認識發生了歷史性、轉折性、全局性變化。具體體現在以下七個方面：



一是戰略部署不斷加強。70年來，我國先後提出並確立保護環境為基本國策，可持續發展為國家戰略，建設資源節約型和環境友好型社會，生態環境保護的戰略地位不斷提升。特別是黨的十八大以來，形成並確立了習近平生態文明思想，生態文明寫入了憲法和黨章，生態環境保護從來沒有像今天這樣重要和突出。



二是治理力度持續加大。70年來，我國污染防治方式不斷創新、領域不斷拓展、力度不斷加大。特別是黨的十八大以來，堅決向污染宣戰，發布了三個“十條”，就是大氣、水、土壤污染防治三大行動計劃，生態環境質量持續改善，人民群眾的獲得感、幸福感和安全感不斷增強。



三是生態保護穩步推進。70年來，我國堅持生態保護與污染治理並重，實施保護天然林、退耕還林還草等生態保護重大工程。特別是黨的十八大以來，實施山水林田湖草生態保護和修復工程，推動構建以國家公園為主體的自然保護地體系，劃定生態保護紅線，中國人民生於斯、長於斯的家園日益美麗動人。



四是制度體系逐步完善。70年來，我國堅持依靠制度保護生態環境，從“32字”環保工作方針，到八項環境管理制度，再到生態環境指標成為經濟社會發展的約束性指標。特別是黨的十八大以來，加快推進生態文明頂層設計和制度體系建設，生態環境損害責任追究、排污許可、河湖長制、禁止洋垃圾入境等制度出台實施，生態環境治理水平有效提升。

