格奧爾基耶娃：IMF新掌門的四大挑戰　

中評社北京9月29日電／國際貨幣基金組織（IMF）執行董事會近日宣布，世界銀行首席執行官、保加利亞經濟學家克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃將於10月1日出任IMF總裁，任期5年。



格奧爾基耶娃是1944年IMF成立以來首位來自新興市場經濟體的總裁，具有豐富的國際組織任職經驗。在當前國際經濟金融形勢複雜多變的背景下，格奧爾基耶娃將在充滿不確定性的世界中，帶領IMF迎接多重挑戰。



履歷過硬 堅定支持全球化



格奧爾基耶娃1953年出生於保加利亞，擁有經濟學博士學位。1993年，她加入世界銀行擔任環境經濟學家，此後憑借優異的表現被任命為世行副行長。2010年起，她先後擔任歐盟委員會委員和副主席，2017年回到世行出任首席執行官。



格奧爾基耶娃在國際機構工作經驗豐富，行事風格幹練，口碑良好。IMF前任總裁拉加德確定離任後，精通英語、俄語與法語的格奧爾基耶娃成為IMF新總裁的唯一候選人，並打破了IMF關於總裁人選年齡方面的制度限制。



格奧爾基耶娃在當選後發表聲明說，全球經濟增長形勢令人失望，貿易緊張局勢持續，債務處於高位。當務之急是幫助各國將危機爆發的風險降至最低，做好應對經濟下滑的準備。她希望IMF能更具前瞻性，更加關注成員國的需求。



從以往接受媒體採訪時表達的觀點來看，格奧爾基耶娃是全球化的堅定支持者，並支持包容性增長。她認為，自由貿易促進全球經濟增長的這一長期趨勢不能被打破，貿易公平性和普惠性也十分重要。



擔任世行首席執行官期間，格奧爾基耶娃多次到訪中國。她高度評價中國改革開放取得的巨大成就，對中國的經濟轉型和減貧事業成就給予讚賞，並表示願積極推動世行與中國在“一帶一路”建設、優化營商環境等領域加強合作。



挑戰重重 需率IMF與時俱進



計劃於10月召開的IMF和世行年會將是格奧爾基耶娃履新後闡釋政策主張的重要時刻。她對宏觀經濟的研判，對全球財經熱點問題的看法，以及對IMF未來的構想引人關注。



拉加德執掌IMF的8年間，處理過一系列棘手問題，如歐債危機救助計劃、推進IMF份額和治理改革等，並在歐美強國和新興大國之間艱難尋求平衡。分析人士認為，格奧爾基耶娃走馬上任後同樣面對充滿不確定性的世界，短中期將直面以下幾個挑戰。



挑戰一：阿根廷政局動蕩，或將導致IMF史上最大救助項目前景不明。



阿根廷將於10月舉行大選，目前反對派領導人費爾南德斯局面占優。IMF2018年與阿根廷政府簽署了總額570億美元的救助協議，一旦政局變動，新政府可能要求與IMF就現有救助計劃重新談判。



挑戰二：全球經濟放緩，IMF需協調各國政策避免負面外溢效應。



去年10月以來，IMF已四次下調2019年全球經濟增速預測值。7月發布的最新一期《世界經濟展望》中，IMF將2019年和2020年全球經濟增速預測值分別下調至3.2%和3.5%。作為全球金融政策溝通、協調的重要平台，隨著逆全球化趨勢抬頭，IMF需要堅定推動多邊合作，協調多方利益，著眼於成員國的共同關切。



挑戰三：世界經濟格局變動，IMF需與時俱進反映新興經濟體訴求。



隨著新興經濟體日益成為世界經濟增長的重要引擎，國際社會對推動國際治理改革的呼聲愈加高漲。IMF的份額調整應反映各國在世界經濟中的相對地位，提高有活力的新興市場和發展中經濟體的份額占比。但從以往來看，有關IMF份額和投票權分配的改革，每一步都十分艱難。



挑戰四：全球經濟運行暗藏風險，IMF需準確識別並及時預警。



專家認為，IMF希望保持政策影響力，就需要具備適應變化的能力。當前全球債務接近歷史最高水平，低利率和負利率蔓延，相關風險不容忽視。新技術日新月異，IMF在適應新技術的同時也需要識別新技術帶來的潛在風險。此外，對不平等加劇、氣候變化等長期性問題如不及時採取應對措施，世界經濟發展也將面臨更多不良後果。



（來源：新華社）