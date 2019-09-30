中評關注：“一帶一路”綠色發展之路怎建設

生態環境部部長李幹傑回答記者提問（中評社 李娜攝） 中評社北京9月30日電（記者 李娜）29日下午，來自“一帶一路”沿線國家毛裡求斯的外媒記者在慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦的“提升生態文明，建設美麗中國”新聞發布會上就“一帶一路”綠色發展問題向生態環境部部長李幹傑提問。李幹傑主要從五個方面回答了中國支持、保障綠色“一帶一路”建設工作，分別是開展頂層設計、健全合作機制、搭建合作平台、推動政策對話、加強能力建設。



李幹傑表示，中國政府對綠色“一帶一路”建設是非常重視的。習近平主席多次強調，要把“一帶一路”建成“綠色之路”；要堅持開放、綠色、廉潔理念，將綠色作為底色，推動綠色基礎設施建設、綠色投資、綠色金融。



“一帶一路”倡議從發起到實施，五年多時間，從理念、願景到實施落地取得了非常明顯的進展和很大成效。在這個過程中，我們生態環境部一直大力推動“一帶一路”的綠色發展，盡我們的努力來服務、支持、保障綠色“一帶一路”建設。我們主要做了以下幾項工作：



一是開展頂層設計。我們會同相關部門制定印發了《關於推進綠色“一帶一路”建設的指導意見》，也制定了《“一帶一路”生態環保合作規劃》，從頂層角度明確了總體思路、目標和任務。



二是健全合作機制。我們與沿線國家的生態環境保護部門以及有關國際組織共簽訂了50多份合作文件。另外，我們正式成立了“一帶一路”綠色發展國際聯盟。關心這件事情的記者朋友都知道，因為參與面、影響面還是很大的，大概到目前為止一共有130多家相關的政府機構、企業、智庫和國際組織作為成員參與到這個聯盟中間，在推動“一帶一路”綠色發展方面發揮著積極的作用。



三是搭建合作平台。我們啟動了“一帶一路”綠色供應鏈平台，同時成立了瀾滄江－湄公河環境合作中心。與柬埔寨合作成立了中柬環境合作中心，現在正在與非洲國家一起積極籌建中非環境合作中心。正式發布了“一帶一路”生態環保大數據服務平台。

