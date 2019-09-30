中評關注：70年 我國生態保護成就與挑戰

生態環境部副部長黃潤秋（中評社 李娜攝） 中評社北京9月30日電（記者 李娜）9月29日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心在梅地亞中心二層新聞發布廳舉辦第四場新聞發布會。有記者問及中國自然生態保護的問題，生態環境部副部長黃潤秋表示，新中國成立70年來，我們一直秉承生態為民、生態利民、生態惠民理念，不斷地加大自然生態保護和修復力度，在許多方面我們都取得了令人矚目的成就。總體有四個方面：



一是生態保護的理念實現了從跟隨到引領的歷史性飛躍。特別是黨的十八大以來，我們以習近平生態文明思想為指引，踐行生態興則文明興、人與自然和諧共生、綠水青山就是金山銀山、良好的生態環境是最普惠的民生福祉、山水林田湖草是生命共同體等理念，把提供更多的優質生態產品、更高品質的生態服務功能，作為發展的目標，堅持生態優先、綠色發展。



黃潤秋指出，中國的一系列理念、一系列思想，為全球生態保護提供了中國思想、中國方案和新的價值觀。我們的生態保護理念也實現了從過去的借鑒、跟隨到原創性引領質的飛躍。明年我們國家將主辦《生物多樣性公約》第15次締約方大會。近期已經確定會議主題為“生態文明：共建地球生命共同體”，這一主題充分彰顯了習近平生態文明思想鮮明的世界意義，也體現了國際社會對中國生態文明建設和生態環境保護成就的高度認可。



第二，生態治理體系實現了由粗放到嚴密的歷史性轉變。70年來，我國生態保護監管體制由過去的從屬到現在的獨立、由分散到系統，尤其以2018年組建生態環境部為標誌，形成了與我國國情相適應的生態保護監管體系。比如制度建設方面，生態文明寫入黨章、寫入憲法，生態保護紅線列入環境保護法，生態安全納入國家安全體系，近期中央發布《關於建立以國家公園為主體的自然保護地體系的指導意見》，黨政領導幹部生態環境損害責任追究、生態環境損害賠償、生態補償等制度也得到了逐步落實。應該說，生態保護監管的制度化、規範化、法治化建設不斷增強。



第三，自然生態保護實現了由弱到強的歷史性跨越。70年來，我們國家建立了2750個自然保護區，其中國家級有474個，自然保護區的總面積達到147萬平方公里，這個面積占到我們陸域國土面積的15%。如果算上我們國家別的保護地加在一起，我們各類自然保護地是11029處，這些面積加在一起占到陸域國土面積的18%。也就是說，我們提前實現了聯合國《生物多樣性公約》提出的到2020年保護地面積達到17%的目標。

