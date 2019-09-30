生態環境部：繼續深化新一輪中央環保督察

生態環境部副部長翟青（中評社 李娜攝） 中評社北京9月30日電（記者 李娜）“督察來了就重視，督察一走就放鬆？”29日下午，在慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦的“提升生態文明，建設美麗中國”新聞發布會上，有記者問及中央生態環保督察，生態環境部副部長翟青表示，下一步將繼續把習近平生態文明思想的宣傳貫徹、生態文明建設政治責任的落實情況，作為督察工作的重中之重。將繼續深化新一輪的中央環保督察，繼續堅持問題導向，敢於較真、敢於碰硬，切實解決問題；繼續堅持群眾路線，大力推動解決群眾身邊突出的生態環境問題。另外，繼續堅持徹底的信息公開，保障群眾的環境知情權、參與權和監督權，推動生態文明建設不斷取得新的成效。



翟青表示，中央生態環境保護督察是習近平總書記親自倡導、親自推動的一項重大改革舉措，是加強生態環境保護、推進生態文明建設的一項重大制度安排。這項工作開展三年多來，從2015年年底試點到2017年，實現了所有省份的全覆蓋，2018年我們對其中20個省份的整改情況進行“回頭看”。今年上半年，對6個省份和2家中央企業進行了新一輪的例行督察。這項工作開展以來取得了顯著成效，集中體現在以下幾個方面：



第一，各地各部門對生態環境保護的思想認識發生了根本性變化。當前，習近平生態文明思想深入人心，綠水青山就是金山銀山、綠色發展高質量發展理念，“共抓大保護、不搞大開發”，“共同抓好大保護、協同推進大治理”，習近平總書記關於生態文明建設的重要指示批示精神得到了貫徹落實；還有“黨政同責、一崗雙責”，管發展要管環保、管行業也要管環保，工作責任體系初步建立起來。這些年，全國各地湧現出一批環保書記、環保市長。應該說，在思想認識上所發生的這些根本性深刻的變化，是做好生態環保工作的重大基礎，非常重要。



第二，工作作風實現重大轉變。這幾年督察的過程，實際上也是我們生態環保領域正風肅紀的過程，通過嚴肅查處一些表面整改、敷衍整改，甚至是假裝整改的突出問題和典型案例，推動生態環保工作求真務實、真抓實幹。正像剛才李幹傑部長講到的，當前環保數據准了，環保任務實了，環保幹部隊伍敢於擔當、敢於碰硬的鐵軍精神、鐵軍素質、鐵軍形象顯著提升。特別是在督察過程中，把學習貫徹習近平生態文明思想、全面從嚴治黨的各項要求，貫穿於督察的各環節、全過程，確保督察工作能夠成為推進生態文明建設的實招和硬招。



第三，推動解決一大批問題。第一輪督察解決老百姓身邊的問題大約15萬個，並且通過督察報告、專項督察等方式，推動各地解決了2100多個比較大的生態環境問題。實際上這些問題，我們了解到，也是地方多年來想解決的一些生態環境問題，地方借著中央環保督察的機會，推動解決這些問題。應該說，這些問題的整改得到了群眾的歡迎和稱讚。