元富證券攜手福建投資登陸　中國證監會已收件

中評社香港9月29日電／中國證監會官網顯示，福建省國有獨資公司福建投資與台灣元富證券設立合資券商的審批文件已被證監會接件，意味元富證券有望“登陸”，並可能持有新券商49%股權。



界面新聞報道，中國證券監督管理委員會官網顯示，福建省投資開發集團有限責任公司（福建投資）和元富證券股份有限公司（元富證券）聯合設立合資券商的審批文件，已被證監會接收。



根據雙方2018年簽署的合作備忘錄，新設的合資券商將是全牌照證券公司，註冊資本額預計為人民幣12億元（新台幣53億元）。新券商成立後，元富證券或持股49%，福建投資則持有51%股權，居於控股地位。



中央社報道，福建投資是福建省屬大型國有獨資公司，以實業、金融為主業，業務涉及基礎產業、金融、金融服務業等領域的股權投資、經營管理和資本運作。目前公司在港澳台均設有附屬機構，並控股中閩能源、閩信集團兩家上市公司。 截至2018年底，福建投資資產總額突破1300億元，淨資產突破500億元，管理的金融資產規模突破8000億元。2018年集團實現合併利潤總額22.88億元。



元富證券成立於1989年，是新光控股全資綜合證券商，主營業務包括經紀、自營、承銷、債券及股務代理等，並提供各項專業的證券投資及理財服務。 根據元富證券最新財務數據，2017年公司業務實現營業收入新台幣33.62億元，占公司各項業務總營收的66.12%。2017年全年元富證券實現營收新台幣50.84億元，稅後淨利新台幣8.3億元。