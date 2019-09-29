“電話門”惹惱德國　烏克蘭忙安撫

中評社北京9月29日電／一則通話不但讓美國總統特朗普面臨被彈劾調查的困境，也讓烏克蘭總統澤連斯基陷入了前所未有的“外交災難”。28日，烏克蘭駐德國大使急忙示好，感謝“默克爾個人在烏克蘭危機中的重要參與”。德媒稱，已覆水難收。



25日，白宮公布了特朗普與澤連斯基7月的一通電話交談記錄，其中兩國領導人有關德國總理默克爾的措辭，讓外界感到“錯愕”。兩人談到德國在烏克蘭危機中表現時，特朗普稱“默克爾說了很多，做得太少”，澤連斯基應和稱：“自己不是100%，而是1000%地贊成這一看法”。



德國《明鏡周刊》稱，這是對德國總理和政府的侮辱。澤連斯基在與特朗普的談話未提及默克爾的外交努力。事實上，默克爾和前外交部長斯坦邁耶“竭盡全力確保烏克蘭地區避免成為軍事衝突的溫床”。



德國聯邦議院外事委員會主席羅特根稱，以德國為代表的歐洲國家向烏克蘭提供了數十億美元的資金。但這種努力，竟換不來烏克蘭領導人背後的一句感謝。



俄《消息報》援引俄羅斯參議員阿列克謝⋅普什科夫話稱，德國人顯然不喜歡澤連斯基對默克爾不作為的說法，估計總理本人也不喜歡。



通話被曝光後，澤連斯基確實有些慌了，直言自己認為“只有特朗普的講話內容會被公布”。為避免加劇“外交災難”，烏克蘭政府開始修補外交關係。據《莫斯科共青團員報》稱，28日，烏克蘭駐德國大使安德魯⋅梅爾尼克發表聲明稱，澤連斯基“感謝德國總理個人在烏克蘭危機中的重要參與”。



在《明鏡周刊》看來，已覆水難收，烏克蘭大使的聲明就是勉強收拾殘局。澤連斯基輕視德國總理默克爾的行為，美國政府也負有一定的責任。美國是在利用強勢話語權拉攏夥伴，反對德國和歐洲。



（來源：人民日報海外版）