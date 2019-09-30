環境部答中評：堅決打好藍天保衛戰

李幹傑回答中評社提問（中評社 李娜攝） 中評社北京9月30日電（記者 張爽 李娜）慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦以“提升生態文明，建設美麗中國”為主題的第四場新聞發布會，生態環境部部長李幹傑在回答中評社提問時表示，防治大氣污染取得了成效，環境質量改善速度之快世所罕見。但是現實仍然不容樂觀，仍然還處在一個“靠天吃飯”的階段。生態環境部堅決把藍天保衛戰打好，讓老百姓有更多的藍天幸福感。



中評社記者問，近年來，我國空氣質量已經得到了明顯改善，特別是最近兩年大家感覺是更加明顯。但是進入秋冬季，重污染天氣仍然不時發生。如何評價這幾年來大氣污染防治工作所取得的進展？另外，您之前也提到過目前我們仍然處在一個“靠天吃飯”的階段，今後將如何進一步採取措施來擺脫這種局面？



大氣污染防治是生態環境部記者會的熱門問題，李幹傑首先對這一“必答題“進行了“點評“：“看來這位記者朋友可能參加了今年3月份的兩會新聞發布會，那個發布會我講我們仍然處在一個‘靠天吃飯’的階段。當然之前我也講過，也可能你參加的是其他場。就像剛才講的督察問題一樣，大氣污染防治問題也是大家非常關心的生態環境領域的一個突出問題，也是每場必問，每場我必答的問題。應該說，對大氣污染防治工作，黨中央、國務院一直高度重視，這些年來一直作為污染防治攻堅戰的重中之重在全力推進，應該講也取得了比較明顯的成效。”



李幹傑用具體數據說明大氣污染防治取得的成效：以PM2.5為例，2013年是我們向污染宣戰“大氣十條”實施的第一年，僅僅六年時間，第一批開展PM2.5監測的74個重點城市，2018年相對2013年，PM2.5平均濃度下降了41.7%。北京更為突出一些，下降了43%，尤其是這兩三年更加明顯，每年都是下降兩位數，2017年同比下降了20.5%，2018年同比下降了12.1%，今年依然保持了比較好的勢頭，1-8月份同比下降14.3%。



“所以，大家感覺北京的空氣質量變好了，確實跟我們的數據是相吻合的。這也說明我們治理還是有成效的。”李幹傑說。



至於關注度也比較高的二氧化硫，李幹傑說，由於過去二氧化硫濃度比較高，由二氧化硫引發的酸雨區面積比較大，程度也是比較嚴重的。這幾年二氧化硫下降幅度非常大，全國地級以上城市二氧化硫濃度由2013年的35微克/立方米，下降到了去年的14微克/立方米，下降了60%。另外，重污染天氣影響的範圍、發生的頻次以及每次發生後的嚴重程度都明顯減輕。



李幹傑說，我們自己跟自己比，感覺到進步還是比較快的。我們也做了國際比較，和很多國家相比，我們這些年的重視程度之高、治理力度之大、環境質量改善速度之快都是比較罕見的，在國際社會上很難找到這麼一個先例。我們還是做得不錯，也確確實實贏得了大家一致肯定和好評。



李幹傑對中評社說，之所以能夠取得這樣的成就，主要是做了以下工作：



一是不斷完善頂層設計和治理格局。2013年制定發布《大氣十條》，五年過去，去年接續制定發布了《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》。成立了京津冀及周邊地區大氣污染防治領導小組，建立了汾渭平原、長三角大氣污染防治協作機制。通過這些工作把我們的頂層設計、治理格局確定了下來，這是非常重要的。



二是大力調整優化“四大結構”。治理大氣污染“四大結構”是最為重要的，必須進行調整優化，不調整優化“四大結構”，大氣污染治理肯定做不好。產業結構、能源結構、運輸結構、用地結構，這幾年變化都非常大。比如說產業結構方面，火電超低排放改造比例已經達到80%以上，鋼鐵的超低排放改造也取得了相當的進展。我們煤炭所占的比重過去一直很高，2011年、2012年是70%左右，去年降到59%，這是很不容易的。非化石能源比重去年提高到14.3%。另外，其他方面也是如此。比如運輸結構方面，這些年我們淘汰了老舊車、黃標車2400多萬輛，這方面大大減少了污染排放。



三是持續加強能力建設和科技支撐。這些年我們建立健全國家大氣環境質量監測網絡，設立1436個監測點位，基本上實現了全國地級以上城市空氣質量的有效監控，並確保數據真實準確，使得數據和老百姓的感受是完全一致的，也解決了過去“兩張皮”的問題。另外，我們成立了國家大氣污染防治攻關聯合中心，為摸清污染來源，以及主要傳輸規律發揮了很好作用，為打贏藍天保衛戰提供了很好的支撐保障。



四是著力強化執法督察和公眾參與。這方面我們下了很大功夫，既抓宏觀又抓微觀。微觀方面，一個機制就是強化監督，實施常態化的強化監督，並且效果非常好。2017年，通過強化監督，我們發現和交辦了3.89萬個涉氣環境問題，去年發現和交辦了5.2萬個問題。這些問題整改率很高，達到了99%以上。今年我們繼續“照單抓藥”，現在看起來效果仍然非常好。正因為抓好微觀壓力的傳導、工作的落實，所以使得頂層設計的一些要求都落地見效。



李幹傑說，同時，還積極推動公眾參與，尤其是發揮公眾包括非政府組織等各個方面，在發現問題、解決問題方面的主觀能動性，發揮他們的積極作用，也成為我們很好的幫手。比如我們發現交辦的問題裡面，有差不多一半都是群眾的舉報、各個方面提供給我們的信息，這也使得我們工作效率成倍提高。“我們借此機會也要感謝包括記者朋友，感謝社會各個方面。正是因為有了大家的幫忙支持，才有這麼好的效果。”



李幹傑也指出，防治大氣污染取得了成效，我們也有信心，說明現在的方向、路子是對的，但是確確實實現在仍然不容樂觀，甚至可以說藍天保衛戰、大氣污染防治的形勢依然嚴峻，仍然還處在一個“靠天吃飯”的階段。



“這個‘靠天吃飯’階段沒有變，仍然處在氣候敏感型、氣象條件敏感型階段，排放還是太大。如果氣象條件好，我們日子就好過，氣象條件不好，仍然還會有重污染天氣。”李幹傑說，大氣攻關中心的專家也做了深入的評估，氣象因素對PM2.5濃度的影響大概是多大呢？以年度為單位，一般性的城市大概在正負10%，個別城市正負15%，如果是月度，那就更高，可達正負30%以上。什麼概念呢？污染排放恒定不變，其他的條件、其他的因素也不變，就是氣象條件變，如果天幫忙，它能夠幫你將PM2.5濃度拉低10%，如果天不幫忙，它能夠幫你抬高10%。去年幫忙了，壓低了10%，今年不幫助，又抬高了10%，前後可以差出20%來。“所以從這個意義上講，現在有些波動也是正常的。”



李幹傑表示，我們一方面取得了成效，要有信心，另一方面確確實實任重道遠。因此，要打攻堅戰，有決心和信心，包括天不幫忙，人就得更加努力。同時，確實還得要有打持久戰的耐心和恒心，包括有時候看待問題要客觀，要有平常心。因為有些工作有它的規律和過程，慢不得也急不得。



“請大家放心，我們生態環境部作為主責部門，一定繼續努力，堅決把藍天保衛戰打好，讓老百姓有更多的藍天幸福感，切切實實落實好《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》確定的目標任務。”李幹傑說。