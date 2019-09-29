央行再提加大逆周期調節力度

中評社北京9月29日電／央行網站27日消息，中國人民銀行貨幣政策委員會9月25日召開2019年第三季度（總第86次）例會。會議指出，加大逆周期調節力度，下大力氣疏通貨幣政策傳導，靈活運用多種貨幣政策工具，完善貸款市場報價利率形成機制等。



加大逆周期調節力度



會議認為，要繼續密切關注國際國內經濟金融形勢的深刻變化，增強憂患意識，保持戰略定力，認真辦好自己的事。創新和完善宏觀調控，加大逆周期調節力度，加強宏觀政策協調，形成合力。穩健貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門，不搞“大水漫灌”，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速相匹配，保持物價水平總體穩定。



東方金誠報告指出，展望未來，加大貨幣政策逆周期調節力度的政策方向已經明確，針對製造業、民營及小微企業的定向滴灌政策還會持續發力，後期M2、社融和信貸增速有望出現趨勢性回升。



中信證券固定收益首席分析師明明表示，貨幣政策要關注三個要點：短期穩當前，加強逆周期調節，保持廣義貨幣M2和社會融資規模的增長速度和名義GDP增長速度大體相當、大體匹配，堅決不搞“大水漫灌”；中期注意保持杠杆率穩定，使得整個社會的債務水平處於可持續水平；長期加大結構調整的力度，下大力氣疏通貨幣政策的傳導機制，以改革的方式降低企業的融資成本，推動經濟高質量發展。



會議強調，全面做好“六穩”工作。靈活運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。深化利率市場化改革，完善貸款市場報價利率形成機制，推動實際運用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，促進經濟持續健康發展。



推動LPR進一步下降



會議提出，深化利率市場化改革，完善貸款市場報價利率形成機制，推動實際運用。



首創證券分析師王劍輝表示，預計1年期LPR報價延續小步慢調的態勢，主要通過兩種途徑：一是通過降准，降低銀行資金成本，進而下調加點部分；二是直接下調MLF利率。降准方面，下一次降准的時點要晚於11月15日，最早在12月，不排除在明年年初。在此期間，隨著宏觀經濟下行壓力的不斷加大，考慮到對中小銀行定向降准的時點，預計10月20日與11月20日均有可能下調1年期LPR報價，大概率各5個基點。



“隨著實際融資成本抬升，引導融資成本下降的必要性和迫切性上升。”長江證券首席宏觀分析師趙偉認為，年初以來，PPI中樞明顯下移，推升實際融資成本。較高的實際融資成本，對經濟行為產生明顯壓制。當前LPR主要針對增量融資，存量債務未來或逐步轉向錨定LPR，隨後通過降低金融機構負債端成本，推動LPR進一步下降。



此外，會議強調，還將靈活運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。



保持物價水平總體穩定



此次會議明確提出，穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門，不搞“大水漫灌”，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速相匹配，保持物價水平總體穩定。



事實上，當前通脹水平整體可控，不會掣肘貨幣政策施策。



興業銀行首席經濟學家魯政委表示，從歷史經驗來看，如果物價上漲是由農產品供給側衝擊引發，那麼貨幣當局對物價絕對水平的容忍度會提高。單純CPI同比破3%的風險不至於引發貨幣政策收緊，但貨幣政策放鬆的空間可能受其制約。



交通銀行首席經濟學家連平認為，當前物價水平呈現分化態勢，核心CPI逐漸走低、PPI出現持續負增長表明需求不足。即便CPI受豬肉價格拉動上漲，全年CPI平均漲幅也不會超過3%。因而，宏觀政策不應受到物價波動制約，仍需加大逆周期調節力度，降低實際市場利率水平。



（來源：中國證券報）