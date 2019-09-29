我國又發現一個10億噸級大油田

（圖片來源：人民日報客戶端） 中評社北京9月29日電／中國石油天然氣集團今天在北京發布了兩項重大油氣勘探成果：一項是今年在鄂爾多斯盆地長7生油層內勘探發現了10億噸級大油田——慶城大油田。另一項是在四川盆地頁岩氣勘探獲得重大進展，在長寧－威遠和太陽區塊累計探明10610.30億立方米，形成了四川盆地萬億方頁岩氣大氣區。



近年來中石油加大油氣勘探力度，在油氣成藏地質理論、工程技術、規模有效開發等方面持續攻關，並在鄂爾多斯、准噶爾、渤海灣、鬆遼、三塘湖等盆地生油層內非常規勘探開發見到初步成效，在四川盆地長寧—威遠和昭通兩個國家級頁岩氣示範區也取得了重大突破。



據悉，在鄂爾多斯盆地，中石油自2011年以來，針對長7源內油藏，開展了以水平井加體積壓裂、工廠化作業為主的技術攻關試驗，攻克了一批“卡脖子”技術難題，顯著提高了單井產量，形成了勘探開發配套技術，2019年新增探明石油地質儲量3.58億噸、預測地質儲量6.93億噸，目前正在建設百萬噸級開發示範區。在四川盆地川南頁岩氣區，從2018年以來，中國石油在加大三維地震部署和加強甜點區評價的基礎上，進一步加大平台式工廠化水平井鑽探力度，通過近兩年大規模勘探評價和開發試驗工作，新增探明頁岩氣地質儲量7409.71億立方米，累計探明超過萬億立方米，對增強我國天然氣供給能力具有重要意義。



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