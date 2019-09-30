橘營陳怡潔：柯王落空才找宋　拿什麼說服？

親民黨“立委”陳怡潔。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北9月30日電（記者 倪鴻祥）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲及中國國民黨不分區“立委”、前“立法院”長王金平近日都想約親民黨主席宋楚瑜談大選合作事宜但都沒見到面。親民黨不分區“立委”陳怡潔接受中評社訪問時表示，當大家都在講柯出線或“郭柯王”結盟可能贏時，有誰想到宋？發現都沒有才回頭找宋，一是沒政治誠信，二是沒政治倫理，三是如果要這張門票，要拿什麼說服服宋或親民黨？



陳怡潔，1979年出生，銘傳大學管理研究所博士，曾任銘傳大學助理教授、台北市陳安文教基金會執行長。父親為前國民黨、現無黨籍台北市議員陳政忠。陳怡潔2013年3月因親民黨不分區“立委”張曉風請辭，以政治素人之姿獲遞補。



談到宋楚瑜，陳怡潔都以“主席”尊稱，她表示，近幾年來，她與親民黨成員經常隨宋到處跑基層，不論是座談或服務選民，也經常交換意見。外傳宋很喜歡打麻將，她沒見過，但確定宋每天早上都會運動，最常運動的項目是打高爾夫球，其次是慢跑或慢步。



對於柯文哲、王金平都想找宋楚瑜談大選門票尋求合作的可能性。



陳怡潔表示，宋楚瑜會有這張門票，是參選2016年大選時獲157萬餘票支持（得票率12．83％）與認同，可是宋過去努力爭取認同與支持的過程中，王、柯都不是夥伴，所以宋沒有理應要把這張門票給他們。



她指出，現在柯文哲、王金平都希望宋楚瑜或是親民黨能給他們這張門票，但到現在只聽到他們喊話要這張門票，從沒聽說他們要這張門票的明確的訴求與理念是什麼？



她強調，當大家都在講柯文哲出線可能會贏，或者“郭柯王”結盟可能贏時，有誰想到宋楚瑜？當這些人發現什麼都沒有才回頭找宋，一是沒政治誠信，二是沒政治倫理，三是他們如果要這張門票，要拿什麼說服服宋或親民黨？他們要如何證明，不是為了要這張門票才談理念？



宋楚瑜從2000年大選開始，每次都參與大選，其中2000、2012、2016參選“總統”，2004年和國民黨主席連戰搭擋參選副“總統”，如果2020再參選，將是第5度叩關，橘營基層是否仍希望宋再度領橘營大軍打選戰？



陳怡潔告訴中評社，其實憑宋楚瑜一人之力，就有辦法帶親民黨衝破得票5％門檻，親民黨當然希望能1加1大於2，如果是小於2的話，當然就不會與柯文哲、王金平合作。也不是說非要靠柯、王與宋合作，才有可能到達得票5％的門檻。



她表示，大家不能這麼陰謀論，就是說宋楚瑜、柯文哲或其他人合作，就會有票，或者票會衝高，這樣柯也就會有下次選“總統”的門票，因為人算不如天算，這麼多的陰謀論，到最後仍何能破局，何況柯又自組政黨，所以不要再投機想靠誰。



她強調，應該思考宋楚瑜帶親民黨衝，一定會過5％門檻，但如何在這場選舉裡讓親民黨的選票能極大化，在“國會”裡有更多席次服務民眾，這是親民黨要共同努力的目標，畢竟都在一條船上，這是一個團隊概念，所以不論宋會親自帶隊，或找人合作，還是另外找人當領隊，都是為能讓親民黨在“立委”的選票極大化，對組織只有加分沒失分，所以屆時宋選不選都一定會深思，如果找人領隊，一定對這人有信任度，因為宋不可能讓人把親民黨帶到沉船。



對於王金平提出的“民主大聯盟”。



陳怡潔指出，如果宋楚瑜沒給大選這張門票，王金平還會來談不分區“立委”的“大聯盟”嗎？所以這是包裹在一起的，其實“民主大聯盟”的模式，是地方都很認同的方向，很多人不論是否代表誰，也都會來談結盟的問題，但如果還是用陰謀或談判籌碼多寡，把個人利益極大化，或者各政黨有自己的考量，這樣的結盟絕不會成功，一定要大家理念相同、有信任，民眾也信賴，才有合作結盟空間，才能造就第三勢力的旋風。