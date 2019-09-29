“中國的發展是世界的機遇”

中評社北京9月29日電／中國國務院新聞辦公室9月27日發布《新時代的中國與世界》白皮書，系統介紹中華人民共和國成立70年來的發展成就、發展道路、發展走向，深入闡述中國與世界的關係，引發國際社會熱烈反響。接受記者採訪的國際人士紛紛表示，新中國成立70年來取得了令全世界矚目的偉大成就。中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國。快速發展的中國給世界各國帶來了巨大發展機遇，已經成為世界經濟增長的主要穩定器和動力源。



比利時國務大臣弗拉奧對記者表示：“70年來，新中國走過了一條不平凡的發展道路。如今，中國已成為一個現代化的、欣欣向榮的國家，代表著亞洲和世界的希望與未來。中國用幾十年時間發展成為全球第二大經濟體、貨物貿易第一大國和外匯儲備第一大國。在如此短的時間內取得如此驕人的發展成就，令人贊嘆。”



美國勞工部前財務總長、財政部前財務總長莫天成表示，中國民眾有理由為新中國70年來的成就感到驕傲與自豪。“在人類歷史上，首次有一個國家實現如此眾多的人口擺脫貧困。這是很不平凡的成就。”



泰國皇家學術委員會委員、泰國政治改革委員會前主席阿涅·勞塔瑪塔說，白皮書通過大量數據和事實，介紹了70年來新中國發展的巨大成就。“30多年前，我第一次訪問中國，至今已到訪70餘次。每次訪問，我能明顯感受到，中國經濟社會各方面都在飛速發展。”



巴西智庫瓦加斯基金會研究員夏華聲表示，正如白皮書所言，1952年至2018年，中國國內生產總值從679億元增加到90萬億元，按不變價計算增長174倍，年均增長8.1%。70年來，伴隨著歷史性跨越，7億多貧困人口成功脫貧，中國為世界減貧事業作出卓越貢獻。與此同時，中國居民人均可支配收入實現大幅增長，人民生活水平顯著提高。



埃及發行量最大的報紙《消息報》總編輯裡茲格說，他對中國的發展建設成就印象深刻。中國人民在中國共產黨的帶領下，用短短幾十年的時間，以“彎道超車”的速度，走完了發達國家幾百年走過的發展歷程，創造了人類歷史上前所未有的奇跡，令人欽佩。裡茲格說，中國的經濟總量已穩居世界第二，是世界經濟增長的主要穩定器和動力源。中國翻天覆地的變化，證明中國成功摸索出了一條行之有效的發展道路，值得其他發展中國家借鑒學習。

