頌揚70載光輝歲月　昂首闊步建設新時代

中評社北京9月29日電／70載櫛風沐雨，70載風雷激蕩。



由中共中央宣傳部、中央黨史和文獻研究院等共同攝制的大型文獻專題片《我們走在大路上》於27日晚播出了最後第24集。專題片自9月16日開播以來，引起社會各界熱烈反響，全國各地幹部群眾踴躍收看節目，深刻感受新中國成立70年來的偉大歷程。



“全國人民即將共同步入小康，我國已經是世界第二大經濟體，回過頭看這一段歷史，真是翻天覆地的變化。”貴州省遵義市黨史協會會長張黔生在收看了專題片後表示，全國各族人民在黨的帶領下，走上了一條光明正確的大道，取得了一系列舉世矚目的成就。



“黨廉則政清，政清則國興，70年的繁榮發展，有紀檢監察的一份努力。特別是黨的十八大以來，黨中央鐵腕懲治腐敗，鐵錘砸向‘四風’，一個個‘老虎’被打，一批批‘蒼蠅’被拍，黨風政風新風撲面，營造了幹部創業的大好環境。”湖北省潛江市委常委、紀委書記史兆青對專題片第16集《打鐵必須自身硬》印象深刻。



“專題片製作精良，全景式展現了新中國風雨兼程、砥礪前行的奮進歷程，讓人熱血沸騰。”國家電網湖北省枝江市供電公司黨委書記袁忠宜談到自己認真看完了24集專題片，對70年來黨帶領全國各族人民進行社會主義建設取得的輝煌成就振奮不已。



“對第19集《綠水青山就是金山銀山》感觸頗多，希望有更多人能提升環保意識，讓我們的國家越來越美麗。”貴州省仁懷中電環保發電有限公司員工劉士超看了專題片，談到自己從事的垃圾發電工作，能減少垃圾圍城現象，解決城市生態問題，貫徹了可持續發展理念。



“走在灑滿陽光的幸福大道上，不是所有人都會回望過去，去了解路來自何方。我課堂上的學生是90後、00後年輕人，他們是共和國輝煌奮鬥的受益者、幸運兒，沒有親歷從物質匱乏到生活富足的巨變。”重慶市政協委員、西南政法大學教授程德安看了專題片後感慨地表示，將把專題片帶進課堂，讓青年學子加深對偉大成就的認識，堅定對黨和國家正確道路的認同。

