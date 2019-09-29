防第三勢力搶票　民進黨陸海空拉抬“立委”

中評社台北9月29日電／台灣民眾黨、時代力量積極布局區域“立委”，為防第三勢力分食選票，民進黨陸海空齊進，加強組織戰，不管是掃街、站路口或透過網路社群，不放棄任何一張選票。



這次區域“立委”選舉，各黨積極布局，包括台北市、新北市、桃竹苗、台中、高雄等多個選區出現“三腳督”情況。



台北市長柯文哲的台灣民眾黨第一波提名，在台北市、新北市、苗栗縣、台中、高雄等地，提了8席區域“立委”，其中台北市就占了4席；台北市原本就是民進黨艱困選區，民眾黨搶票，讓民進黨選情更加艱困。



中央社報道，民進黨台北市黨部主委陳正德表示，民進黨要“陸海空齊進”，選舉沒有其他方式，只有努力更努力；陸軍加強組織戰；海軍則是在茫茫人海中找到每一張可能的選票，從掃街、跑公園、捷運站、站路口，只要能接觸到民眾的地方，“立委”參選人都要跑；至於網路社群的空戰，這是年輕選將的強項，中央與地方黨部都有支援人力。



至於蔡英文的支持度如何轉移到區域“立委”選票，陳正德指出，每個“立委”參選人至少都有二次與“總統”合體的大型活動，另外，蔡英文在北市的各項活動，包括百工百業、後援會成立，都會通知各區“立委”參選人，讓他們安排時間，配合蔡英文活動到場，增加曝光。



以台北市第七選區（信義、南松山）來說，雖然時代力量的陳雨凡已退選，但民進黨提名的許淑華除了要對上國民黨老將費鴻泰，同時面臨民眾黨的蔡宜芳夾擊。



許淑華受訪指出，“某政黨要意圖使人不當選”而到處提名，她則以政見、問政成績，爭取理性柯粉支持；她說，民進黨在北市自提7席，另1席與現任“立委”林昶佐合作，民進黨的7席“立委”參選人將並肩作戰，互相拉抬。