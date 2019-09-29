中評社北京9月29日電／在慶祝新中國成立70周年之際，由國家廣播電視總局指導，全國各省級廣播電視局（台）聯合舉辦，北京市廣播電視局、北京廣播電視台承辦，北京廣播電視台卡酷少兒頻道傾力打造，面向少年兒童的全國性大型晚會“我同祖國共成長——慶祝新中國成立70周年少兒晚會”將於9月29日18：55在BTV卡酷少兒衛視首播。晚會以“心有榜樣”“心懷夢想”為主線，以“我同祖國共成長”為架構，以“八百萌娃奔北京，童心築夢迎國慶，我以我心唱祖國”為口號，引導青少年熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民。



晚會的開端以一段關於“英雄”的爺孫對話為切入點，將節目和故事進行有機結合。晚會邀請了排雷英雄杜富國、抗美援朝92歲老兵張文海、“王二小”弟弟史林山、夏奧轉冬奧第一人張培萌、農業大數據歸國青年專家顧竹等榜樣人物來到晚會現場，為孩子們講述愛國、英雄、夢想的故事。這場晚會的節目全部以少年兒童為主角，來自全國各省、自治區、直轄市的400餘名少年兒童演員和300餘名兒童觀眾齊聚北京，圍繞英雄故事、榜樣故事、追夢故事三個關鍵詞，匯集舞蹈、戲曲、朗誦、情景劇、音樂劇、合唱獨唱、小品快板等多種形式的節目。節目兼顧群體與個體、南方與北方、題材與體裁的平衡，既有來自延安的《腰鼓聲聲震天嗨》、天津的《津童揚板頌華情》、北海的《漁家娃》、新疆的《石榴花開》等展現各地地域特色的節目，也有《今天是你的生日》《歌唱二小放牛郎》這些由孩子們重新演繹的紅色經典歌曲。



晚會最後，來自全國各地的孩子們在包括北京鳥巢國家體育場、上海體育館、新疆天山天池等近30個標誌性地點前歌唱《我和我的祖國》，對祖國真情告白。晚會節目種類多、涉及省份多、參與人數多，用孩子們真誠的笑臉，展現出當代少年兒童的快樂和自信，用孩子們的視角和語言，歌唱新中國偉大壯麗的70年。



來源：光明日報