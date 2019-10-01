《中國評論》第262期精彩觀點搶先看

《中國評論》第262期目錄（中評社圖片） 中評社北京10月1日電（記者 海涵）由中評智庫基金會主辦的第262期《中國評論》月刊2019年10月號已出刊，本期《中國評論》刊發了關於兩岸關係、中美關係等議題的獨到分析。內容精彩，值得一讀。



在本期“總編思語”——《堅定戰略意志：偉大鬥爭成就偉大事業》一文中，《中國評論》月刊總編輯、兩岸關係和平發展協創中心專家委員周建閩表示，今天的中國和世界都處在一個百年未有的大變局中，舊世界破裂的聲音到處都能聽見。帝國的衰敗從來都是由於四處擴張、導致國力難以支撐，最後從內部崩塌而猛然倒下。“驕淫矜侉，將由惡終”。美國的衰敗也必然會走上這條路，儘管目前還不到那個階段，但按照現在這樣的發展趨勢，距此也不遠了。中美關係固然回不到過去，但今天的中國已非昔日吳下阿蒙。讓我們凝神靜氣，內修外練，以生命不息、奮鬥不止的精神迎接中華復興的偉大時刻到來！



本期“智囊闊論”欄目聚焦中美關係，分別刊發了《中美戰略競爭：台灣何去何從？》、《中美關係：倒退沒有出路》、《中美貿易戰是美國反全球化國族主義的代表作》三篇文章。



淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山在《中美戰略競爭：台灣何去何從？》一文中表示，2019年是兩岸關係發展最為關鍵的一年，在這一年中，影響兩岸關係的三個環境因素，都有可能發生重大的變化。其中，中美處於戰略競爭態勢、美台關係增強、民進黨親美抗中。對於此種現狀，趙春山認為，兩岸“合則兩利，鬥則俱傷”。



在《中美關係：倒退沒有出路》一文中，作者中國人民大學國際關係學院教授李慶四指出特朗普對華發起的全面圍堵戰略使中美關係發生了急轉直下的逆轉。自2018年3月起美國開啟的貿易戰至今仍看不到結束的前景，此外還有科技戰、網絡戰、金融戰、輿論戰，以及縱容台獨甚至禍亂香港等手段輪番上陣，可能就差公開動武了。儘管美國兩大政黨在其國內事務上勢不兩立，但在對華強硬上卻出奇的一致，表明無論是特朗普政府還是之後的其他政府，在對華關係上不可能再回到以前了。但鑒於中美經濟高度相互依賴、核大國間發生戰爭不會有贏家的現實，中美關係倒退絕沒有出路。然而，特朗普集團不撞南牆不回頭，對此我們應有足夠的應對準備。

