價值5美元零件拖軍核彈升級　需10億美元

中評社北京9月29日電／美國海軍學會新聞網站9月25日報道稱，美國國家核安全管理局的一名官員在當天舉行的國會聽證會上說，美國軍方在一個價值5美元的電子元件中發現缺陷，這將導致美國海軍和空軍的核彈頭的翻新升級計劃推遲18個月，而解決該問題將要花費超過10億美元額外開支。



報道稱，被發現存在缺陷的零件是一款小型商用電容器，用於升級美國海軍的W88核彈頭，該彈頭安裝在“三叉戟”IID5型潛射彈道導彈系統上。美國國家核安全管理局主管國防項目的副局長查爾斯·韋爾登在25日聽證會上，對眾議院軍事委員會戰略力量小組委員會成員說，美國空軍B61－12核炸彈的升級也需要類似的電容器。



他說：“對這款存在問題的電容器進行的早期以及隨後測試中包括零部件、主要組件和完整的集成飛行測試，測試表明這些組件都符合要求。在實踐中業界還習慣給這些零部件施加超出其設計範圍的環境壓力，以此檢驗他們在彈頭使用壽命期間的性能，這是一種建立信心的方式。然而在壓力測試期間，這些商用電容器中有若干個未能達到可靠性要求。”



韋爾登表示，問題在於核彈頭升級後所使用的這些部件必修能用上幾十年，具體來說是生產出來後的三十年，然而各生產批次的小型電容器質量參差不齊，導致未能通過壓力測試。美國國家核安全管理局決定推遲今年12月開始的核彈頭升級工作，而不是使用這些電容器，以免在將來面臨潛在風險。



報道稱，美國廠方已經正在生產替代電容器，這種替代品每個價格75美元，而未通過壓力測試的現貨電容器每個價格5美元。



韋爾登說：“為了降低未來與商用現成品相關的風險，需要改進對商用現成品電子元器件的使用。”



美國海軍戰略系統項目負責人約翰尼·沃爾夫中將對眾議院軍事委員會戰略力量小組委員會說，美國海軍正在與美戰略司令部合作，以了解升級工作推遲18個月會對短期部署產生什麼影響。沃爾夫表示，美國海軍和戰略司令部正在制訂一項計劃，內容包括對如何改變基於潛艇的核導彈庫存以及如何安排彈頭在將來的升級中進行重新評估。

