塑造大變局中的“中國角色”

（來源：新華社） 中評社北京9月29日電／70年眾志成城，70年砥礪奮進，中國實現了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，日益走近世界舞台中央。矢志實現民族偉大復興夢的東方古國，以和平的姿態屹立於世界民族之林，全面推進中國特色大國外交，積極踐行共商共建共享的全球治理觀，為解決人類社會面臨的種種全球性挑戰提供中國方案，為構建新型國際關係、構建人類命運共同體貢獻中國智慧，成為世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。



世界和平建設者：



構建全球夥伴關係網絡



今年9月21日，中國和所羅門群島兩國外交部長在北京簽署建交聯合公報，兩國相互承認並建立大使級外交關係。從此，中國又增加了一個建交國。70年來，新中國的建交國從18個增加到179個，建立了110對各種形式的夥伴關係，構建起遍布全球的夥伴關係網絡。



崇尚和平是中華民族的固有基因。協和萬邦、四海一家等理念在中國代代相傳，植根於中國人的精神中，體現在中國人的行為上。1949年，新中國成立之初就確立和踐行了獨立自主的和平外交政策。1955年，中國代表團出席“萬隆會議”，倡導的和平共處五項原則獲得了普遍認同，其精神被寫入了《關於促進世界和平與合作的宣言》。如今，和平共處五項原則不僅成為中國奉行獨立自主和平外交政策的基礎，而且被世界上絕大多數國家接受，成為處理國際關係的準則和維護世界和平的基礎。



黨的十八大以來，我國以周邊和大國為重點，以發展中國家為基礎，構建新型國際關係，編織結伴不結盟的夥伴關係網絡，形成了覆蓋全球的“朋友圈”，為當今世界處理國與國關係提供了新模式。當前，我國全方位推進中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，主持公平正義、維護世界和平安寧；致力於發展以協調、合作、穩定為基調的中美關係，在一系列涉及我國重大核心利益的問題上亮立場劃底線，捍衛我國正當權益；堅定支持歐洲一體化進程，與歐洲攜手推進和平、增長、改革、文明四大夥伴關係建設；奉行“親誠惠容”的周邊外交理念和“真實親誠”的對非工作方針，加強同廣大發展中國家的團結合作，保持中國—中亞關係高水平運行，打造更高水平的中國—東盟戰略夥伴關係，引導中日、中印關係行穩向好，推動中非、中拉、中阿關係再上新台階。