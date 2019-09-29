世衛組織報告：抑鬱症未來將成致殘最大誘因

中評社北京9月29日電／外媒稱，世界衛生組織在最新報告中指出，心理問題在全世界導致了12%的疾病。此外，報告強調，46%的疾病都與抑鬱症直接相關。



據阿根廷布宜諾斯艾利斯經濟新聞網9月27日報道，因此，世衛組織的專家認為，如果保持這一趨勢，在不考慮社會經濟水平、國家、信仰和文化等因素的情況下，到2030年抑鬱症將成為致殘的第一大誘因。據估計，目前全世界有3億人受到抑鬱症困擾。



報道稱，抑鬱症是一種常見的心理問題，其特征是持續悲傷、喪失興趣、自責自卑、睡眠失調、毫無食欲、易感疲勞和難以集中注意力等。



世衛組織稱，如果病情較輕，在治療過程中可以不必用藥；如果罹患中度或重度抑鬱症，最好使用藥物並接受專業的心理治療。



專家指出，抑鬱性神經症在很大程度上與神經可塑性有關。神經可塑性指的是重複性的經驗可以改變大腦的結構。研究證實，人腦從嬰兒時期開始就對外界刺激十分敏感，而這些外界刺激很可能導致多種性格障礙。



此外，專家還指出，一般情況下，抑鬱症可能導致酗酒等成癮症，還可能與暴力虐待行為相關。此外，抑鬱症還會導致患者拒絕與外界接觸。



然而，成癮症並非導致抑鬱症的誘因，而是抑鬱症造成的後果。社會、家庭和環境因素都可能誘發抑鬱症。



專家警告稱，預計到2030年抑鬱症患者人數或將超過所有心血管疾病患者的總和，並將成為全世界第一大致殘誘因。



專家指出，抑鬱症並不是人們常說的情緒低落，因為幾乎所有人都能應對悲傷情緒。抑鬱症的問題在於，這種悲傷情緒會導致精神活性物質濫用，例如酗酒等，或者造成重大損害。在這種情況下就需要尋求醫生的幫助。



專家認為，雖然存在很多種治療方法，但最好接受全面治療。每個人都是肉體與精神的結合體，因此必須從科學和心理學等多重角度出發來治療抑鬱症。



抑鬱症的主要症狀是易怒，出現身心性疾病症狀，例如消化系統和心血管系統疾病。抑鬱症對患者在職場、學校和社會生活當中的表現都會產生重大影響。



專家指出，對抑鬱症患者來說家人的作用尤為重要。家人應當適時陪伴抑鬱症患者，對他們多一些耐心，少一些要求，不能強求他們盡快從抑鬱情緒當中走出來。讓患者感受到來自周圍所有人的支持和關愛，才是幫助他們走出抑鬱的關鍵。



（來源：參考消息網）