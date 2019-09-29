“人造肉第一股”市值縮水近四成

中評社北京9月29日電／一則與麥當勞合作在加拿大市場推出人造肉漢堡的消息暫時提振了“人造肉第一股”BeyondMeat股價。



該公司自今年5月上市後，前兩個多月一直維持大漲小回的完美態勢，7月26日股價一度衝高至239.71美元，較25美元招股價上漲近9倍，成為今年美股市場表現最佳新股。



BeyondMeat總股本為6050萬股，若以7月26日最高價格計算，其市值已超145億美元。但此後兩個月，BeyondMeat終結瘋狂漲勢，股價持續走弱。本周前三個交易日，該股連續收出破位中陰線，技術走勢不容樂觀。26日，受與麥當勞合作消息提振，該股大漲11.58%，收於154.34美元，市值為93.4億美元，仍較歷史高點縮水35.6%。



高速增長存隱憂



在上市不久後發布的一季報中，BeyondMeat公布其當季淨營收達到4020萬美元，同比大漲215%，高於市場預期及公司先前預計。在業績前瞻指引中，BeyondMeat表示，一些“大客戶”帶來的收入預計將為第二季度和第三季度帶來顯著貢獻，預計2019財年淨營收將高於2.1億美元，同比有望大增140%。



7月29日，BeyondMeat公布的第二季度財報顯示，當季淨營收為6730萬美元，同比再度大幅增長287%。公司再度上調2019財年業績展望，預計全年淨營收將達到2.4億美元。



按照日程安排，該公司將於11月14日公布第三季度財報。目前市場預測BeyondMeat當季淨營收有望達8150萬美元，同比增長210%；市場還預測BeyondMeat第四季度淨營收為7160萬美元，同比增長127%。



雖然BeyondMeat業績一直在高歌猛進，但增速放緩的隱憂已經令投資者心存疑慮。9月23日，法國巴黎銀行分析師發布研報，將BeyondMeat初始評級定為“落後大盤”，目標價為70美元。該評級成為了BeyondMeat本周前三個交易日股價大跌的直接導火索。

