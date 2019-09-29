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印軍一直升機在不丹墜毀　兩名飛行員喪生
http://www.CRNTT.com   2019-09-29 17:00:03


印軍直升機墜毀現場。
　　中評社北京9月29日電／據今日印度9月27日報道，印度軍方一架CH442“獵豹”直升機在不丹墜毀，兩名飛行員喪生。

　　 印度軍方消息人士透露，事故發生時，該直升機正在準備著陸，但卻撞上了附近的山脈。兩名飛行員當場死亡。目前，直升機殘骸已被發現。

　　報道稱，在墜機事件中喪生的兩名飛行員一名是印度陸軍的中校飛行員，另外一名是在印度陸軍接受訓練的不丹陸軍飛行員。

　　來源：環球網
 


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