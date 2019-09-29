【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
印軍一直升機在不丹墜毀 兩名飛行員喪生
http://www.CRNTT.com
2019-09-29 17:00:03
印軍直升機墜毀現場。
中評社北京9月29日電／據今日印度9月27日報道，印度軍方一架CH442“獵豹”直升機在不丹墜毀，兩名飛行員喪生。
印度軍方消息人士透露，事故發生時，該直升機正在準備著陸，但卻撞上了附近的山脈。兩名飛行員當場死亡。目前，直升機殘骸已被發現。
報道稱，在墜機事件中喪生的兩名飛行員一名是印度陸軍的中校飛行員，另外一名是在印度陸軍接受訓練的不丹陸軍飛行員。
來源：環球網
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
巴基斯坦阿拉伯海北部軍演 印度派機艦監視
(2019-09-26 16:57:27)
印度空軍一架雙座型米格-21戰鬥機墜毀
(2019-09-26 11:28:18)
美日印將舉行海上聯合軍演 日本出動准航母
(2019-09-26 11:19:06)
王毅會見印度外長蘇傑生
(2019-09-26 09:57:16)
印度突然釋放這一消息後 外資大批進場
(2019-09-25 10:35:33)
印試射超視距空空導彈 最大射程110公里
(2019-09-21 11:48:09)
印度央行行長：存在進一步降息空間
(2019-09-20 17:07:24)
俄印將舉行“陀羅2019”軍演 專家點評
(2019-09-20 15:41:37)
印度發明一種環保的塑料降解方法
(2019-09-20 11:29:19)
印度頻繁在敏感地區搞軍演 暴露印軍方短視
(2019-09-20 09:02:51)