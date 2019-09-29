豬肉股全面回暖還是曇花一現？

中評社北京9月29日電／自9月10日以來，A股中的豬肉概念股持續走軟，Wind豬產業指數從1300點一路下跌至9月26日的1133.53點，累計跌幅達到12.8%。9月27日，Wind豬產業指數反彈2.54%，至1162.31點，並且漲幅位居Wind所有概念指數的第9位。



豬肉股的反彈究竟是全面回暖還是曇花一現？市場人士認為，從中長期看，豬肉概念股仍具有投資價值，投資者需要甄選其中業績前景上佳的標的，規避經營存在風險的公司股票。



豬肉板塊全線反彈



9月27日豬肉概念股全線反彈，Wind豬產業指數收漲2.54%，其成分股中，牧原股份收漲8.56%，天邦股份收漲6.69%，天康生物收漲5.66%，溫氏股份收漲5.16%，傲農生物收漲4.65%，益生股份收漲3.89%，羅牛山收漲3.85%，唐人神收漲3.72%。



對於豬肉板塊的波動表現以及走勢前景，華創證券在27日發布的最新研究報告中指出，在近期，預計生豬養殖板塊此前的調整將告一段落，板塊有望重拾升勢。



華創證券指出，部分豬企將在10月15日前發布今年第三季度業績預告，預計多數企業利潤有望環比改善。隨著上市豬企陸續開始進行商品豬留種，三季報生產性生物資產有望環比提升，2020年各家公司生豬出欄量更加明朗，市場過度悲觀的預期有望得以改善。最後，9月月報生豬出欄價格較8月有望出現提升。總體來看，上市企業出欄數據明顯優於行業，產業集中度正快速提升，由於豬價對淨利潤的貢獻遠遠超過出欄量，生豬養殖板塊ROE有望突破前幾輪高點，板塊也有望享受更高估值，繼續推薦生豬養殖板塊。



風險與機會並存

