何冰嬌2－1逆轉因達農奪韓國公開賽冠軍

中評社北京9月29日電／北京時間9月29日，2019年世界羽聯超級500賽韓國公開賽結束了女單決賽的爭奪，中國選手何冰嬌在先輸一局，第二局被對手拿到4個賽點的情況下，完成逆轉，以2－1擊敗泰國名將因達農，收獲冠軍。何冰嬌打破近3年的冠軍荒，繼2016法國公開賽奪冠後，重新登上最高領獎台。



第一局比賽，雙方開局進入狀態很快，比分交替上升，在戰至17平後，因達農加強了攻勢，連續得分，並最終以21－18先下一城。



第二局比賽，何冰嬌開局打得不錯，在前半局取得13－8的領先。落後的因達農利用刁鑽的落點和多變的手法，連續追分，在連得8分後，取得了16－13的領先。被反超後，何冰嬌沒有及時調整出來，因達農則打得順風順水，很快以20－16拿到賽點。退無可退的何冰嬌放開手腳，依靠多拍與對方糾纏，領先的因達農有些鬆懈，何冰嬌趁勢連續追分，不僅化解了4個賽點，還以21－20反超。雙方你來我往之後，何冰嬌以24－22驚險扳回一局。



成功上演絕地大反擊的何冰嬌，在第三局延續了良好的狀態，在比分上一直壓制對手。儘管決勝局中段，因達農頑強地追趕比分，但何冰嬌沒有犯對手上一局的錯誤，最終以21－17鎖定勝局，打破了自己近3年的超級賽冠軍荒。



來源：人民網