中評社北京9月29日電／作為外貿大省，廣東深入推進外資領域“放管服”改革，提升外商投資便利化水平，打造一流營商環境，取得了實實在在的成果。這表明，隨著我國深入推進外資促進行動計劃的不斷落實，投資便利化水平不斷提升，吸收外資持續轉型升級。



當前，世界經濟增速放緩，保護主義、單邊主義加劇。聯合國貿發會議近期報告顯示，全球跨國直接投資總規模連續3年下降，從2015年的1.9萬億美元降到2018年的1.3萬億美元，是國際金融危機以來的最低水平。複雜的國際經貿環境和艱巨的國內改革發展穩定任務，對我國穩外資工作提出了嚴峻的考驗。不過，在危機中也要看到，國際國內經貿環境中存在各種有利因素和機遇。這就要求進一步統籌考慮國際經貿環境和國內現實條件，努力保持外貿外資穩定發展，為促進國民經濟持續健康發展多作貢獻。



近年來，我國深入推進外資促進行動計劃，營造國際一流的外商投資環境取得積極成效。



首先，中國持續推進投資便利，不斷縮減外商投資企業的審批範圍，下放審批權限。今年上半年，全國經審批方式設立的外商投資企業只有30多家，占比只有0.16%。其次，我國在前兩年外資企業設立及變更審批改備案的基礎之上，逐步建立信息報告制度，將更大限度便利外資企業投資，從明年1月1日開始實施。此外，新出台的《外商投資法》為外商投資提供了更有力的法律保障，並完善外資企業投訴工作機制等各項制度，搭建維護外資企業合法權益的高效平台。我國還發布了《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》，進一步優化投資布局，持續提升投資平台。



更加便利化的投資環境，讓“中國機遇”更閃亮，吸引更多外資進入中國。今年前8月，我國實際使用外資穩定增長，全國新設立外商投資企業27704家，實際使用外資6040.4億元人民幣，同比增長6.9%。



來源：中國經濟網



