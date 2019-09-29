朋友圈曬步數不是目的　科學走路才能強身健體

中評社北京9月29日電／當今的微信朋友圈已經成為一個“大曬場”，除了曬美食、曬自拍、曬娃之外，“曬步數”也已成為時尚。現在，如果每天走的步數沒達到兩三萬步，你都不好意思在朋友圈裡曬。為了能搶占封面，不讓自己的排名落後，有的人竟然深夜在家門口的花園“暴走”。



運動是為了健康。如果單是為了曬步數而過量運動，進而使健康受損，則是本末倒置了。走路是否越多越好？怎麼走路才科學？在“十一”長假到來前夕，我們就來聊一聊如何以用健康科學的方式走路鍛煉。



走路是“最好的運動”



鐘南山院士把步行視作“世界上最好的運動”。他提供的一組來自世界衛生組織的數據顯示，每周步行大於或等於4小時的65歲以上老人比每周步行小於1小時的65歲以上老人，心血管發病率會減少69%，病死率則減少73%。



有數據顯示，成年人每天攝入的熱量約為2100大卡，而維持生命體征和日常活動只會消耗1800大卡，這樣就多出了300大卡需要通過運動消耗。而成年人走30步可消耗1大卡，如此算來，要消耗多餘的300大卡需要行走9000—10000步。國家衛計委曾發出“每日1萬步，吃動兩平衡，健康一輩子”的呼籲。



的確，走路是一種很好的鍛煉方式，能夠起到強身健體、增強身體抵抗力的鍛煉效果。不僅能強健心肺功能，改善血液循環，增加全身肌肉的力量，還可以減輕精神壓力，調整新陳代謝，對防治心腦血管病、血脂異常、糖尿病及肥胖等都能有很大幫助。