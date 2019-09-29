從《魔獸世界》懷舊服持續火爆談網游懷舊文化

中評社北京9月29日電／《魔獸世界》懷舊服上線滿一個月了。懷舊服的火爆可能是遊戲運營方所始料未及的：最開始的8組服務器，瞬間被瘋狂湧入的玩家擠滿，沒能及時進入遊戲的玩家只得排起長隊。時至今日，在網易增設數十個服務器之後，熱門服務器依然需要排隊進入。



《魔獸世界》懷舊服不是懷舊遊戲的孤例。近年來，越來越多的老遊戲開始以“懷舊”的形式改頭換面，再次發售。它們或如《魔獸世界》，幾乎依照原樣複制原初的遊戲版本，或如《精靈寶可夢Go》，將舊有的遊戲內容移植到全新的技術平台和載體上，或如《暗黑破壞神》和《魔獸爭霸》的重制版，以更先進的遊戲引擎和更精細的美工設計複原舊有的遊戲內容。

遊戲懷舊有何特殊之處？



對於許多《魔獸世界》玩家來說，正如其名字所示，《魔獸世界》不只是一個遊戲，它簡直如同一個世界。波瀾壯闊的背景故事，嚴謹縝密的世界觀設定，逐步成長、漸次變強的遊戲角色，編織出了一個極具浸入感的奇幻世界。更重要的是，玩家不僅要面對遵循既定程式的NPC與遊戲任務，還要與置身於遊戲世界之內的其他玩家進行合作與競爭——任務與裝備終有窮盡的一天，而玩家與玩家之間的糾葛則可長久綿延。



玩家之間的互動，正是遊戲懷舊相比其他流行文化的懷舊所具有的獨特之處。欣賞小說和電影是個體性的行為，欣賞者無需與他人達成合作才能進入到欣賞的過程，閱讀小說和觀看電影本質上是一個內省的過程。



遊戲則常常具有很強的社交性，不同類型的遊戲以各種方式促使玩家結成利益共同體。在《魔獸世界》里，“獨狼”型的玩家不可能完成遊戲中的精英任務，險惡叢生的世界迫使玩家結成小隊，乃至數十人的大型團隊。玩家在遊戲世界里歷險，從微不足道的小角色成長為備受尊崇的一方要人，相比現實世界，遊戲所創造的經歷更具傳奇性——我們無疑是處於故事中心的主角，但環繞在我們周圍的，是與我們並肩作戰的遊戲內好友。



遊戲如此圓融地將其娛樂性與社交性融合為一個整體，當玩家回望過去的遊戲歲月，很難說其究竟是懷念那精巧的遊戲設計，還是懷念與遊戲內的戰友所共度的時光。當一個遊戲被重制，被複原，對於那些硬核玩家來說，這不僅是一種陳舊娛樂方式的複活，更是對一段塵封友誼的打撈，對一種情感體驗的喚起。

