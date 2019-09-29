眼疲勞看綠色不靠譜　休息才是最佳緩解方式

中評社北京9月29日電／不同於我們的祖先，現代人用眼時經常會長時間盯著固定的畫面，這就導致了很多人會不時地出現視疲勞的情況。這時就有不少人通過把手機、電腦壁紙換成了綠色來緩解視疲勞。



但綠色和保護視力並沒有什麼關係。“看綠色”並不會緩解視疲勞，雖然相比黃色、紅色等其他比較亮的光線，綠色對光線吸收較多，折射較少，對人眼所造成的刺激也會相應減小，但如果看的是亮綠色，或者在屏幕上長時間看綠色，也會由於光線刺激造成眼睛不適，產生視疲勞的感覺。此外，看綠色植物，只有遠眺時才能讓眼部肌肉得到休息，近距離觀察綠植，以及設置綠色的手機、電腦壁紙等，對緩解視疲勞沒有太大幫助。



視疲勞是一種眼科常見病，它所引起的眼幹、眼澀、眼酸脹，視物模糊甚至視力下降直接影響著人的工作與生活。眼疲勞主要是由於人們平時全神貫注看電視、電腦或手機等電子產品屏幕時，眼睛眨眼次數減少，造成眼淚分泌相應減少，同時閃爍熒屏強烈刺激眼睛而引起的。眼疲勞還會引發和加重各種眼病。緩解眼睛疲勞的最佳方式是讓眼睛休息。



眼疲勞常見病因



眼睛屈光異常，當患有遠視、近視、散光、花眼時，看遠看近時眼睛都需要動用很大的調節力，使眼睛過分勞累。



眼睛過度集合，近視眼未得到矯正時，由於閱讀距離太近而引起過度集合。如此發生惡性循環，以致產生眼疲勞。不斷變換焦點：散光時，成像無法在一個點上的時候就需要使用眼內睫狀肌的調節作用，來不斷地變換焦點，過度地運用調節，睫狀肌的疲憊會導致相應的神經疼痛。



眼部疾病，患有角膜雲翳、晶狀體混濁以及其他眼疾引起的視物不清，也易引起眼疲勞。



眼發育異常，如兩眼瞳距較大，兩眼集合困難，易產生眼疲勞。