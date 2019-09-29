多部中國影片亮相聖塞巴斯蒂安電影節

中評社香港9月29日電／在西班牙海濱小城聖塞巴斯蒂安舉行的第67屆聖塞巴斯蒂安國際電影節上，《拉姆與嘎貝》等多部中國影片亮相，贏得觀眾好評。



新華社報道，中國導演松太加執導的藏語影片《拉姆與嘎貝》22日首映，是參與角逐今年金貝殼大獎的影片之一。影片講述了兩名相愛的藏族男女因辦理結婚證引發的一系列故事，並以普通人的情感糾葛為出發點，對家庭、社會、倫理觀念等命題進行了深刻探討。一些觀眾表示，影片“描繪了藏族青年真實的生活”，其表現的情感“超越了民族和國界”。



在展映其他各大電影節獲獎影片的“珍珠”單元，王小帥執導的《地久天長》再次大放光彩。“非常精彩的故事，非常好的演繹，人物形象鮮明，我尤其喜歡影片裡展現出的時代變遷。”一名觀眾觀影后說。《地久天長》27日起全面登陸西班牙院線。



此外，刁亦男新作《南方車站的聚會》在聖塞巴斯蒂安入選了“創新電影獎”單元，其獨特的影像風格獲得不少觀眾的青睞。“經典回顧”單元放映的田壯壯導演的《盜馬賊》，則讓當地觀眾得以首度接觸到這部拍攝於上世紀八十年代的經典之作。



本次電影節還推出了“中國戲劇電影”特別單元，展映了由上海藝術電影聯盟代表團帶來的5部戲劇影片，包括崑曲影片《景陽鍾》、滬劇影片《挑山女人》、京劇影片《曹操與楊修》以及越劇影片《西廂記》和《白蛇傳》。



隨團到訪的上海昆劇團黨總支副書記武鵬說：“歐洲觀眾對中國戲曲的了解有限。但在映後觀眾交流環節，我們驚訝地發現西班牙觀眾看進去、看懂了，能提出專業的問題。”主演《白蛇傳》的越劇表演藝術家金靜說：“歐洲觀眾會在觀看之前做很多功課，理解內容沒有問題。”



上海藝術電影聯盟代表團團長吳孝明認為，此次與聖塞巴斯蒂安電影節的合作是一次文化傳播方面的探索。



聖塞巴斯蒂安國際電影節創辦于1953年，為國際A類電影節。為期9天的本屆電影節28日結束。